IN BEELD – ‘Belgian National Orchestra’ brengt uniek nieuwjaarsconcert in Kursaal Oostende

In samenwerking met Rotary Torhout – Houtland bracht Concertevents het ‘Belgian National Orchestra’ naar Kursaal Oostende voor een nieuwjaarsconcert.

Onder leiding van de Amerikaanse dirigent Ryan McAdams bracht het 80-koppig orkest heel wat bekende werken van diverse meesters. Onder andere Strauss, Verdi en Offenbach passeerden de revue. Vooraf zei de dirigent: enkel als we applaus krijgen, brengen we nog een bisnummer. Aan applaus was er geen gebrek. Ze brachten dan zelfs nog twee bisnummers tot grote tevredenheid van het talrijk opgekomen publiek. (PADI – foto’s Daniël)