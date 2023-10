IN BEELD – Bekende Vlamingen kwamen in Kinepolis Antwerpen kijken naar ‘Het Smelt’ van Veerle Baetens én ook wij waren erbij!

Woensdagavond had de première plaats van de film ‘Het Smelt’ in Kinepolis Antwerpen. Deze film is in een regie van Veerle Baetens. Heel wat bekende Vlamingen kwamen langs. Wij waren van de partij met Sandro Adyns en Dorothy Bogaert, die naast foto’s nemen ook hun eigen visie gaven.

“’Het Smelt’, een film in een regie van Veerle Baetens is best wel een heavy film. Niet wat ik gewoon ben, een drama film, maar amaai wat was die film goed opgebouwd. Het was heel heavy, omdat er een stukje inzit waar de moeder van het hoofdpersonage zwaar verslaafd is aan alcohol, en het effect daarvan op het jong meisje van 13 jaar. Ondanks dat heavy deel, is dit film wel degelijk een ‘steengoede’ film. Het is een met emoties zwaar beladen thema, maar wel heel goed in beeld gebracht. Het verhaal grijpt je letterlijk naar de keel. Het was dan ook muisstil in de zaal, tot en met de end credits. Iedereen moest precies wat bekomen van de ervaring die ze net hadden beleefd. Persoonlijk ben ik dankbaar dat ik die film – samen met Dorothy – zag. Het moet niet altijd een StarWars-film zijn. Als koppel hebben we hier echt van genoten.”

De film won al prijzen op het ‘Sundance Filmfestival, maar is dus nu in première in België. Deze film is gebaseerd op het bestseller boek van Lize Spit uit 2017. (PADI)

‘Het Smelt’ kan je weldra gaan bekijken in de bioscoop.