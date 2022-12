IN BEELD – Bekend Vlaanderen genoot van ‘Vergeet Barbara’ in Puurs

Zondagavond ging onder massale belangstelling de feelgood-musical ‘Vergeet Barbara – in première in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Het werd een heerlijk feest vol onweerstaanbare humor, een prachtig bewegend decor, aanstekelijke choreo’s, een groot ensemble én een topcast.

Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Free Souffriau, Goele De Raedt, Charline Catrysse, Michiel De Meyer, Tom Audenaert, Hilde Van Wesepoel en Dirk Lavrysen schitterden op de enorme scène met bewegende decorelementen en pakten het publiek helemaal in tijdens dit twee uur durend feestje. (PADI)

Tickets en info via www.vergeetbarbara.be