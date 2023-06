Ignace Baert uit Deerlijk krijgt Carrièreprijs uitgereikt tijdens de Golden Lifetime Awards in de Gasthuiskapel in Aarschot

Ignace Baert uit Deerlijk blijft voor àltijd verbonden met die ‘wereldhit’ ‘More Than Sympathy’, die hij in 1973 uitbracht. Ignace is echter ook de schrijver van tal van andere songs, zoals ‘Baby Baby’ waarmee Nicole & Hugo in 1973 naar het Eurovisiesongfestival trokken en ook ‘Blijf Bij Mij’, een nummer dat zanger Niels William in 1991 uitbracht alias William Vaesen, de ‘ontdekker’ van K3 én nu van Camille. Voor een leven vol muziek kreeg Ignace (72) dé Carrièreprijs in de Gasthuiskapel in Aarschot in een organisatie van het Golden Lifetime Award-comité.

Het was zangeres Yvette Ravell die de levensloop van Ignace opsomde. Presentator Marc Pinte vertelde dat hij twee dagen eerder aan het luisteren was op zijn terras naar Radio Veronica en daar hoorde hij plots ‘More Than Sympathy’ weerklinken. “Eergisteren op Radio Veronica, vandaag hier gebracht door de Prins Juniorband”, zei hij. Ignace bedankte voor dit waardevol aandenken. Hij verklapte dat hij voor talrijke andere artiesten als componist ook liedjes schreef, zoals voor wijlen Ann Christy, Jimmy Frey, Micha Marah, Rita Deneve, enz. Hij gaf toe verrast te zijn dat hij was uitgenodigd, want hij scoorde vooral met een Engelstalige song terwijl de Golden Lifetime Awards een Nederlandstalig gebeuren zijn.

Ignace tijdens zijn dankwoord. © PADI

Ignace komt uit een muzikale Kortrijkse familie. Zijn vader was saxofonist/klarinettist, en dus lag het voor de hand dat het leven van Ignace een leven vol muziek zou worden. Als kind van negen jaar trok hij al naar de muziekschool in Kortrijk, waar hij pianoles kreeg van François Glorieux. Hij had direct de smaak te pakken, was leergierig en genoot daarnaast ook nog van privélessen accordeon bij Hugo Hoste in Heule. In 1968 ging hij naar het Conservatorium in Gent. Twee jaar later ontstond zijn eigen orkest ‘The Lilac Street Band’. In 1977 begon Ignace muziekles te geven in het VISO-instituut in Roeselare, waar hij tot aan zijn pensioen werkzaam was. In 1984 nam hij de pen terug ter hand en componeerde hij songs voor Jimmy Frey en Liliane Saint-Pierre. De muzikale opvolging is verzekerd, want zoon Yuri is ook musicus en treedt in de voetsporen van zijn vader. Yuri was ooit ook al deelnemer aan ‘Eurosong For Kids’ mét de groep Attic, en twee jaar later nam hij deel aan Ketnet Pop. (PADI)