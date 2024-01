Iconisch duo Gaston & Leo herrijst weer in Antwerps theater Elckerlyc

In mei is het alweer acht jaar geleden dat de legendarische Antwerpse komiek Gaston Berghmans ons op negentigjarige leeftijd verliet. Ruim 23 jaar nadat zijn al even legendarische komische wederhelft de strijd tegen longkanker had moeten opgeven. Vanaf nu komen beide heren opnieuw tot leven in de hommagemusical ‘Gaston & Leo’, waar acteurs Jurgen Delnaet en Warre Borgmans op hun eigen manier en met veel respect gestalten geven aan de twee heren die bij zowat iedere Vlaming nog sterk in het geheugen gegrift zitten.

De Gouden Leeuw, de smokkelaars, Joske Vermeulen, de witte koelkast met ‘’t lampeke bráándt’. Het zijn maar enkele van de vele sketches die de modale Vlaming na al die jaren nog feilloos van voor te achter kan naspelen. Al krijgen bezoekers die naar de voorstelling komen kijken geen aaneenschakeling van de bekendste sketches te zien. “Dat kan je gewoon niet. Er waren maar twee mensen die dat konden en dat waren Gaston en Leo zélf”, maakt acteur Kobe Van Herwegen duidelijk, die het stuk enkele jaren geleden bedacht en ook schreef. “Wat we wel kunnen, is hu verhaal vertellen, want daar weten we eigenlijk te weinig van. Hoe hebben die elkaar leren kennen? Hoe zijn ze begonnen? Liep hun carrière altijd over rozenblaadjes? Ik heb er twee jaar lang onderzoek naar verricht en we raken al die zaken allemaal aan. En aan de reacties van het publiek te horen, denk ik wel dat het duidelijk binnen is gekomen. Ik hoorde links en rechts toch heel wat gesnik op het einde en dat is heel mooi.” Volgens de aanvankelijke planning, zou de show ergens in de loop van 2020 in première gegaan moeten zijn, maar één of ander niet nader genoemd virus had daar toen een stokje voor gestoken en de planning een paar jaren naar voren geschoven. “Tussen het idee en de uitvoering zit uiteindelijk acht jaar. Ik weet nog hoe ik bij Dirk Van Vooren terechtkwam, die eigenlijk met hetzelfde idee in zijn hoofd zat. Daarom hebben we besloten de krachten te bundelen en ik sta hier echt wel als een heel contente mens te glunderen. Ik had nooit durven dromen dat we zo’n perfecte Gaston, zo’n perfecte Leo, zo’n perfect ensemble en zo’n warm decor zouden vinden. En het mooiste van al is nog dat ze precies echt waar tot leven komen tijdens de voorstelling. Dat voelde je bij het publiek. Vanaf het eerste moment omarmde de zaal de twee helden van de lach alweer.”

© Tom

De hommagemusical zelf werd in een variétéjasje gestoken, kreeg de nodige pluimen in het gat en neemt het publiek ook opnieuw mee terug naar die tijd. Naar de tijd dat Gaston Berghmans nog in zijn eentje de Antwerpse Ancienne Belgique vulde, dat Leo nog onder zijn echte naam Léon De Waegeneire klarinet speelde klarinet speelde en zijn artiestennaam Leo Martin te danken had aan het feit dat hij het dirigeerstokje van het showorkest mocht overnemen. We krijgen te zien hoe ze elk hun vrouw leren kennen, hoe ze elkaar leren kennen en krijgen zelfs ook een inkijk in de spanningen tussen beide heren. Niets gaan de makers uit de weg en dan kan je op het einde van de rit alleen maar besluiten dat het een prachtige voorstelling is geworden, maar dat hun manager René Vlaeyen (in het stuk vertolkt door Gunther Levi) verdomd veel werk moet hebben gehad om plooien glad te strijken en beginnende brandjes te blussen. Heidi De Grauwe is te zien als Mariette, de Gentse vrouw van Leo Martin, terwijl Sandrine André Gastons vrouw Jenny speelt. Ook in het ensemble heel wat ronkende namen, waarvan Liesbeth Roose, Helle Vanderheyden, Patrick Onzia en Ludo Hellinx de meest in het oog springende zijn. Hellinx kreeg zelfs de fijne eer om heel wat kleinere rollen te vervullen. Gaande van orkestleider, klusjesman tot zelfs ene friturist Julien van Frituur Terminus. Maar er is ook ruimte voor de minder mooie aspecten van het verhaal, waarvan de scène rond het overlijden van Leo in het ziekenhuis allicht het meest naar de keel grijpt.

© Tom

Om maar te zeggen dat het een revueshow werd met alles erop en eraan, met een lach en een traan. De keuze om er een revueshow van te maken, is volgens Kobe Van Herwegen niet toevallig. “We hebben die keuze uiteindelijk gemaakt tijdens het schrijfproces. Vandaag staat denk ik versie 63 van het script op de planken, dus er is wel hard aan gesleuteld geweest in die acht jaar. Maar hun leven was gewoon een variété. Dus was het logisch dat we die scènes ook als soort sketches schreven, zonder daar dan echt een typische revueshow van te maken, want we wilden echt dat verhaal vertellen. Hoewel we zelfs tijdens die bijna twee uur durende show nog steeds niet alles over beide heren konden vertellen. Voor wie graag het hele verhaal wilt kennen en dus ook wilt weten wat de voorstelling niet gehaald heeft, die kan na afloop in de foyer steeds het boek aanschaffen dat bij de show hoort. Daar staat nog veel meer in wat mijn research heeft opgeleverd.” (PADI & Tom)

‘Gaston & Leo – de hommagemusical’ speelt nog tot en met zondag 25 februari in Theater Elckerlyc in Antwerpen en trekt dan op 1, 2 en 3 maart door naar Capitole Gent. Tickets voor deze voorstellingen zijn beschikbaar via http://www.backstage-producties.be/.