Hoogerop debuteert met ‘En Ik Dan’?, een ontroerende voorstelling over scheiding en familierelaties

Hoogerop, een nieuwe musicalvereniging opgericht door Jens Broes en Gregory Langen (afkomstig uit Gullegem) maakt zich klaar voor haar debuut met de muziektheatervoorstelling ‘En Ik Dan?’. Deze ontroerende en taboedoorbrekende productie gaat in maart 2025 in première en belicht op een krachtige manier de impact van ouderscheiding op kinderen. Met originele muziek, een meeslepend verhaal en een jonge, getalenteerde cast biedt Hoogerop een voorstelling die maatschappelijk relevant is.

‘En Ik Dan?’ is een muziektheatervoorstelling die zich richt op het thema scheiding. Scheiding is een actueel maatschappelijk thema dat grote invloed heeft op gezinsstructuren, wetgeving en mentale gezondheid. Het raakt niet alleen de betrokken volwassenen, maar ook kinderen, en leidt tot bredere discussies over opvoeding en familieverhoudingen. Met deze voorstelling willen we zowel ouders als kinderen bereiken, hen enerzijds ondersteunen en troost bieden en anderzijds op een respectvolle manier inzicht geven in de realiteit van een scheiding. We hopen hiermee ruimte te creëren voor herkenning, begrip en gesprek.

De creatieve leiding van ‘En Ik Dan?’ is in handen van Julie Daems, die het script schreef en de regie verzorgt, en Jens Broes, die de muziek componeerde. De productie wordt geleid door Gregory Langen en is een initiatief van Hoogerop. “Dit is voor mij de eerste keer als productieleider en dat vind ik best spannend. Gelukkig word ik bijgestaan door een fantastisch team dat draait als een goed geoliede machine. Ik kan niet wachten om in januari met de repetities te beginnen!” zegt Gregory Langen.

Hoogerop werd in 2023 opgericht door Jens Broes en Gregory Langen, twee gepassioneerde musicalartiesten met een duidelijke missie. Wat begon als een initiatief voor kwalitatieve musicallessen en -kampen in de Noorderkempen, is snel uitgegroeid tot een vzw die ook haar eigen voorstellingen wil maken. Met ‘En Ik Dan?’ zet Hoogerop haar eerste grote stap op het podium van het semi-professionele muziektheater. ‘’Ouders denken vaak te weten hoe hun kind omgaat met de scheiding, door wat het kind zelf aangeeft. Maar kinderen komen in een stressvolle situatie terecht, waarin ze zeker niet alles kunnen, durven of willen zeggen. Ik wil met dit stuk dan ook het oogpunt van de kinderen laten zien. Ik kijk ernaar uit om dit samen met mijn getalenteerde cast tot bij het publiek te brengen.’’

Voor de cast van En ik dan? organiseerde Hoogerop in september 2024 open audities voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 17 jaar. De 13 jonge talenten die uiteindelijk werden gekozen, beloven een indrukwekkende bijdrage te leveren aan de voorstelling. Ook professionals uit het vak, Charlotte Boudry, bekend van o.a. Kadanza en Red Star Line, en Jens Broes, bekend van o.a. Junior Eurosong, F** You Very Very Much* en A Christmas Carol, zullen de cast vervoegen. “Als componist en medespeler van En ik dan? ben ik ontzettend trots om taboes te doorbreken op het podium. Ik heb als kind tijdens de scheiding van mijn ouders soms wat erkenning gemist en hoop dat op deze manier te kunnen bieden door middel van het prachtige medium dat theater en muziek is. Daarbij ben ik heel blij dat we het verhaal met onze getalenteerde kinderen en jongeren samen mogen brengen. Ik kijk enorm uit om van elkaar te leren,” vertelt Jens Broes.

“Ik voel me vereerd dat deze nieuwe makers aan mij hebben gedacht om invulling te geven aan een van de personages”, voegt Charlotte er graag aan toe. ‘’Ik vind het gedurfd dat ze een moeilijk onderwerp aangaan, en via theater dit bespreekbaar maken. Ik kijk er alvast naar uit om deel te mogen zijn van deze oprechte, nieuwe musical!“ (PADI)

De voorstelling ‘En Ik Dan’? speelt van 8 t/m 15 maart 2025 in de Theatergarage in Antwerpen. Tickets kunnen besteld worden via www.hoogeropmusical.com/en-ik-dan