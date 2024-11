Het Witte Paard zorgt in de koudste maanden van het jaar voor ‘Winter Wonderland’ in Blankenberge

In de koudste maanden van het jaar brengt Het Witte Paard in Blankenberge een hartverwarmend internationaal spektakel. Een variétéshow boordevol bekende hits, adembenemende acrobatie en natuurlijk volop ambiance.

Sasha Rosen en Davy Gilles vertellen op een unieke manier het verhaal van hun liefde en carrière, met hoogtes en laagtes, een lach en een traan. In deze winterrevue worden ze bijgestaan door de topartiesten Lissa Lewis, Maarten Cox en Anke Goergen. De Vegas Showdancers zetten hun beste beentje voor. Diverse internationale acts van wereldniveau zorgen voor een niet-te-missen beleving. ‘Winter Wonderland’ is enkel en alleen te zien in Het Witte Paard in Blankenberge. (PADI)

‘Winter Wonderland’ speelt zowel middag- als avondvoorstellingen van 7 december 2024 tot en met 19 januari 2025.