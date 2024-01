Het Witte Paard in Blankenberge lanceert twee gloednieuwe shows voor deze zomer: ‘Hot Summer Night’ én ‘Jonger Dan Je Denkt’

Er wordt een warme en bijzonder levendige zomer verwacht in Blankenberge. Vandaag kondigt Het Witte Paard twee nieuwe zomershows aan: de middagshow ‘Jonger Dan Je Denkt’ en de avondshow ‘Hot Summer Night’. Daarnaast heropenen de deuren van ’t Colisée Live, de pop-updiscotheek in het Colisée Kusttheater met een live-dj.

HOT SUMMER NIGHT

Een zwoele zomeravond, een opzwepende sfeer en een uitgelaten publiek: het perfecte decor voor een spetterend feest. Sandrine, Patrick Onzia, en de nieuwkomers Lien Van den Bossche en Jens Broes brengen tijdloze klassiekers in frisse arrangementen, de tofste zomerhits en intieme nummers, dit alles in een theatrale setting. Peter Thyssen, na zeven jaar afwezigheid, keert terug op het podium van Het Witte Paard en zorgt voor humoristische intermezzo’s met stand-up comedy en sketch. Te midden van dit Vlaamse talent schittert ook internationaal toptalent met spectaculaire acts die tot de absolute wereldtop behoren. Samen met onze Vegas Showdancers wordt ‘Hot Summer Night’ een onvergetelijke beleving. ‘Hot Summer Night’, geregisseerd door Floris Devooght, is de nieuwe avondshow van Het Witte Paard in Blankenberge en loopt van donderdag 19 juli tot en met zaterdag 21 september, iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Nieuw dit jaar zijn de extra avondshows op maandag en dinsdag van 5 augustus tot 20 augustus.

Natuurlijk is Jacky Lafon ook terug van de partij. © PADI/Daniël

JONGER DAN JE DENKT

Jacky Lafon brengt met haar nieuwe revueshow ‘Jonger dan je denkt’ de prachtigste herinneringen naar boven. De veelzijdige voorstelling biedt niet alleen muziek en dans en sketches. De spring in ‘t veld Jacky neemt het publiek tijdens deze show mee met slechts één doel voor ogen: mensen meer te laten genieten van het leven en ervoor te zorgen dat de bezoekers niet stil blijven zitten. ‘Jonger dan je denkt’ belooft een bruisende namiddag te worden, waarin het publiek zich weer jong zal voelen. Jacky wordt tijdens haar revueshow vergezeld door haar goede vrienden Lissa Lewis, Jan Wuytens, David Vandyck en Michael Lanzo. Michael Lanzo staat voor het eerst in een revueshow in Het Witte Paard. Hij werd in Vlaanderen vooral bekend door zijn deelname aan Belgium’s Got Talent in 2013, die hij ook won. ‘Jonger Dan Je denkt’ is te zien iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag van 26 juli tot en met 22 september in Het Witte Paard te Blankenberge.

’T COLISEE LIVE

Ten slotte heropent, na de succesvolle eerste editie in de zomer van ’23, ’t Colisée Live haar deuren. ’t Colisée Live is de pop-updiscotheek van het Kusttheater Colisée en is deze zomer iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond open van 22 tot 3 uur. In de maand augustus opent de discotheek ook op maandag- en dinsdagavond. Toegang is gratis voor de gasten van WP Hotels en de bezoekers van Het Witte Paard. Dj Anke Goergen, die enkele klassiekers live meezingt vanachter haar draaitafel, zal net als vorig jaar de vaste dj zijn. (PADI)