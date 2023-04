‘Het Schlagerfestival’ verwelkomt nieuw en bekend talent op de Zomereditie 2023 in Middelkerke

Op zaterdag 15 juli 2023 trekt de Schlagerfestival-colonne voor het derde jaar op rij richting Middelkerke voor een spetterende Zomereditie in de Proximus Pop-Up Arena. Naast reeds aangekondigde artiesten De Romeo’s, Christoff, Luc Steeno, Bram & Lennert en Jettie Pallettie, worden ook Jo Vally en Johan Veugelers op het podium verwelkomd. Maar deze twee toppers zijn niet de laatste nieuwe namen. Omdat de organisatie graag haar steentje bijdraagt in het vinden naar nieuw Schlagertalent, organiseert ze dit jaar een heuse talentenjacht. Na het doorstaan van enkele voorrondes krijgt de winnaar een plekje op het Schlagerfestival Zomereditie-podium.

Hopelijk wordt de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke dit jaar extra stevig gebouwd, want ook deze zomer dreigt het dak er helemaal af te gaan. Zeker wanneer er opnieuw een bom van een Schlagerfestival op de planning staat. Op zaterdag 15 juli 2023 trekken De Romeo’s, Christoff, Luc Steeno, Bram & Lennert en Jettie Pallettie richting ‘t zeetje om er het publiek in de zomerse sfeer te brengen. Naast de ‘Hij Speelde Accordeon’ van Luc Steeno is ook de accordeon van Johan Veugelers alvast opgeblonken, want ook deze ambiancemaker wordt met veel enthousiasme toegevoegd aan de line-up. Mooi is het leven, want als laatste bekende naam wordt klasbak Jo Vally op het lijstje gezet. Een welgekomen versterking, want het publiek zal net als vorig jaar amper te houden zijn.

Ook Johan Veugelers is van de partij. © PADI/Daniël

‘Als organisatie van het Schlagerfestival is het belangrijk om te investeren in nieuw talent, om ervoor te zorgen dat het genre overeind blijft. Daarom hebben we besloten om ons zomerpodium in Middelkerke te gebruiken om nieuw talent hun eerste podiumervaring te laten opdoen. Vanaf vandaag kunnen kandidaten zich inschrijven voor de talentenjacht, die na enkele voorrondes een winnaar zal opleveren. De winnaar krijgt een plekje tussen onze bekende en ervaren Schlagerartiesten. Inschrijven kan tot zondag 21 mei 2023 om 16u met een leuke video via de website. Het belooft een fantastisch leuk, muzikaal avontuur te worden. Zowel voor de toekomstige artiesten als voor ons. We zijn alvast erg benieuwd!”, klinkt het enthousiast bij Luc Koenen, showdirector van Het Schlagerfestival. (PADI)

‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ komt op zaterdag 15 juli 2023 naar de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke. Op de line-up staan De Romeo’s, Christoff, Luc Steeno, Bram & Lennert, Jettie Pallettie, Jo Vally en Johan Veugelers. Inschrijven voor de talentenjacht kan tot zondag 21 mei 2023 om 16 uur via: https://www.schlagerfestival.be