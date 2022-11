Het fenomeen The Dire Straits Experience in Concertgebouw Brugge

Het Concertgebouw in Brugge was het decor en de gastheer van een legende. Origineel bandlid van Dire Straits Chris White stond op dit podium met zijn Dire Straits Experience, zomaar eventjes in West-Vlaanderen.

De muzikale rode loper was uitgerold voor iedereen met een nostalgisch muziekhart, een publiek die de passie van weleer deelt, en samenkomt voor een gevoel dat ondertussen legendarisch klinkt: het gevoel van de muziek van Dire Straits. Terence Reis, zanger en gitarist schenkt ons dat gevoel, met zijn eigen passionele zang en gitaarspel. Ingetogen, opbouwend, respectvol en liefdevol verdient hij het enthousiasme van het publiek. Zijn warme stem past als gegoten in het oeuvre van Dire Straits, en zijn virtuoos gitaarspel leunt echt wel heel strak aan bij dat van Mark Knopfler. Ik maak zelf de bedenking dat Mark himself het niet beter zou kunnen, en als Dire Straits-fan wil dat wel wat zeggen qua statement. Deze band heeft plezier op het podium, dat voel je diep in de zaal. Ze spelen de klassiekers zoals wij ze live kennen. Chris White is de orkestleider, dat is duidelijk, en hij leidt de topklasse muzikanten naar een hoog niveau met als missie de muziek levendig houden. Al bij het eerste nummer weet je meteen, dit is authentiek, niet zomaar een tribute-band. Muziek die je naar je keel grijpt en niet meer loslaat tot de laatste noot, wanneer je beseft dat je getuige was van pure fantastische muziek en een muziekstraal in je hart voelt gloeien. Het is een golf van nostalgie als de zaal stil wordt tijdens nummers als ‘Romeo And Juliet’ of ‘Why Worry’ en een golf van enthousiasme naar het podium toe tijdens ‘Tunnel Of Love’ en ‘The Man’s Too Strong’. Dan is het publiek al overtuigd hoor, en dan komen nog de kleppers ‘Brothers In arms’ en ‘Sultans of Swing’ waar je in de zaal absoluut de krachtige liefde tussen publiek en muzikanten voelt. Heel de zaal recht…kippenvel! Dit moet je gezien hebben om te geloven. Dit moet je gevoeld hebben….deze ervaring, deze Dire Straits Experience. De band die ik nooit gedacht had nog live te zien. (PADI & Sandro)

The Dire Straits Experience: woensdag 23 november 2022 in Stadsschouwburg Antwerpen en zaterdag 6 november 2022 in Trixxo Theater Hasselt.