Herbert Verhaeghe uit Kuurne heeft nieuwe single én weldra een nieuw album

Radio 2-presentator én ook MENT TV-presentator Herbert Verhaeghe uit Kuurne heeft een nieuwe single ‘Waarom Heb Jij Niet Mee Gezegd.”

Hoewel het lied over ontrouw gaat, is het bijzonder dansbaar en zingt het lekker mee. De bijhorende choreografie in de verrassende clip werd bedacht door het team van Dansschool Dançar uit Roeselare, waar Herbert al vanaf dag één mee samenwerkt. Op zaterdag 1 april stelt Herbert zijn achste album voor tijdens zijn verjaardagsconcert in Salons Mantovani in Oudenaarde, tijdens zijn verjaardagsconcert. Die avond vult hij weer twee zalen met de New Bis Band, Dansschool Dançar en enkele verrassingsgasten.

Herbert Verhaeghe © PADI/Daniël

Sinds 21 november presenteert Herbert elke weekdag “Klaarwakker”, een nieuwe ochtendshow van 6 tot 9 op Radio 2 Benebene. Bij Ment-TV is hij bezig aan het 12de seizoen van z’n talkshow “Herbert”. Met een goedgevulde agenda kijkt hij vol vertrouwen naar de toekomst. Laat de lente maar komen! (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingplatforms. Info of boekingen: info@vdmprodukties.be, 0475 78 63 98