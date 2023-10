‘Herbert’ begroet bekende gezichten tijdens nieuwe reeks opnames bij MENT TV in Mariakerke

Herbert Verhaeghe uit Kuurne kon zich weer uitleven in de studio van MENT TV in Mariakerke (Gent) voor twee nieuwe opnames van ‘Herbert’.

In de uitzending van zondag 8 oktober van 10 tot 12 uur praat Elias Smekens over zijn nieuwe single ‘Zij Aan Zij’. Sinds september is Elias ook een vaste radiostem bij Play Nostalgie. Luc Steeno vertelt over zijn nieuwe single ‘Misschien’, zijn nieuw album dat volgende maand uitkomt én ook zijn festiviteiten in 2024 n.a.v. zijn 60ste verjaardag. Luc Caals staat stil bij de ‘Hommage van Joe Harris’, die op zondag 29 oktober wordt gehouden in Het Witte Paard in Blankenberge. Ella Luna promoot ‘Mon Amour’ en Danny De Roover zijn single ‘Kom Geef Wat Kleur Aan Je Leven’.

Op zondag 15 oktober praat de Nederlandse Lisa Michiels tussen 10 en 12 uur over haar nummer ‘Magneet’. Ook Doran en de zwangere Ellis zijn van de partij net zoals The Starlings, met eveneens Kato die zwanger is. De uitzending wordt afgesloten met Anke Goergen en Maarten Cox, die in de voorbije zomerperiode present waren in Het Witte Paard in Blankenberge en die daar ook meespelen in de Winterrevue. (PADI/foto’s Daniël)

‘Herbert’ op zondag van 10 tot 12 uur bij MENT TV.