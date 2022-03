Hans Peter Janssens speelt mee in ‘Charlie And The Chocolate Factory’: “Ik werk de eerste keer samen met Deep Bridge”

Vanaf het najaar van 2022 wordt de Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater in Hasselt omgetoverd tot Willy Wonka’s chocoladefabriek, met de Vlaamse versie van ’s wereld populaire familiemusical ‘Charlie And The Chocolate Factory’. De rol van Mr. Salt wordt gespeeld door Hans Peter Janssens, afkomstig uit Brugge, die voor de allereerste keer samenwerkt met het team van Deep Bridge.

Hans Peter (op zaterdag 19 maart mag hij 60 kaarsjes uitblazen) is blij dat hij aan deze nieuwe productie mag meewerken. “Ik vind het een heel kleurrijke en tot de verbeelding sprekende productie, die we in België nog niet hebben gezien”, vertelt hij net na het persmoment. “Kijk je naar de cast, dan bestaat die uit een jeugdige en vooral enthousiaste groep. Het is de eerste keer dat ik meespeel met Deep Bridge. Ik kijk er naar uit, omdat er altijd een goede groepsgeest heerst. Ik ken ‘Charlie And The Chocolate Factory’. Ik zag ooit de verfilming van die musical. Ik weet dus hoe het stuk in elkaar zit. Zelf ken ik het lied nog niet dat ik zal moeten zingen. Het is iets nieuws, dat maakt het voor mij wel interessant.”

Hans Peter Janssens. © PADI/Daniël

Waarmee is Hans Peter nu allemaal bezig? “Ik ben nu naarstig aan het repeteren voor het muziektheaterstuk ‘AANVANG’, samen met An Lauwereins en in een regie van Manu Jacobs. Het is een tragikomische muziektheatervoorstelling. We nemen het publiek mee doorheen ons rijk gevulde carrière op de golven van de herinneringen en op de tonen van de aria’s. We brengen dus onze favoriete musical- en operaduetten, en kruipen in de rol van Robert en Maria. We beginnen eraan op 24 maart en sluiten af op 3 april met een vertoning in de namiddag. Verder is er nog veel uitgesteld door corona. Voor volgend jaar heb ik wel al zekerheden, maar daar kan ik nu nog niet veel over kwijt.” (PADI)

Info: www.deepbridge.be