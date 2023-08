‘Grootste Belg’ Pater Damiaan komt opnieuw tot leven in Scherpenheuvel

Musicalproducent Historalia doet het weer! Nadat het bedrijf achter drijvende kracht prins Simon de Merode de voorbije jaren hun stempel meer dan ooit drukte met onder meer de voorstellingen ‘Marie-Antoinette’, ‘Rubens’ en ‘1830’, vonden ze het ditmaal de hoogste tijd om hulde te brengen aan de man die enkele jaren geleden nog verkozen werd tot ‘Grootste Belg’: Pater Damiaan! Ofte, de als Jozef De Veuster in Tremelo geboren missionaris die naar Hawaï werd gezonden om er de bevolking de taal van de Heer te leren spreken. Deze keer stelde Historalia het gigantische podium op in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel, waar De Veuster in 1863 afscheid nam van zijn moeder om vervolgens als Damiaan door het leven te gaan.

Daar waar de vorige producties al tot de verbeelding spraken, trok de producent deze keerl quasi alle registers open. Er waren hoofdtelefoons, een immens podium en een show die je vanaf de eerste minuut bij je nekvel nam en niet meer loste tot je mocht opstaan voor het slotapplaus. Zoals dat hoort, trok de première – of ‘feestelijke opening, zoals men dat bij Historalia liever noemt – donderdag enorm veel volk naar Scherpenheuvel en aan het langgerekte slotapplaus was hoorbaar dat de voorstelling de aanwezigen meer dan kon bekoren. “Was het echt goed?” vroeg Nordin de Moor ons na afloop oprecht nieuwsgierig. “Wij zaten volledig in de flow van het verhaal en hebben op scène niet altijd weet van hoe het publiek de voorstelling ervaart. Maar ik kan je wel vertellen dat ik best tevreden ben. Iedereen was goed voorbereid en kende zijn teksten. Ook Pieter Jan (die de rol van Damiaan speelt, nvdr.) en dat zijn toch serieuze lappen tekst. Je moet weten dat dit decor en de tribune op een goede twee weken uit de grond is gerezen. Twee weken geleden stond hier nog niets buiten gras, dus er is als team hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Binnen de cast hebben we de voorbije maanden ook hard gewerkt, trouwens. Het was meteen duidelijk dat het creatieve team Luc, Sam, Christophe en Brigitte een duidelijke visie hadden, maar ze ons wel de vrijheid gaven om bepaalde dingen naar onze hand te zetten. Dat heeft het gevoel aangewakkerd dat we er echt samen aan gewerkt hebben en dat het echt iets van ons was. En dat is een heel tof en dankbaar gevoel.”

Pieter Jan De Paepe en Janis Vandorsselar © PADI/Tom

De spektakelmusical vertelt het verhaal van Damiaan zoals het was. Als gewone jongen van het volk, maar zonder de gruwel en tegenslagen uit de weg te gaan die hij in de negentiende eeuw heeft moeten ondergaan in Hawaï en later op het eiland Molokaï. De rol van Damiaan was weggelegd voor Pieter Jan De Paepe, bij het grote publiek misschien nog steeds bekend als slechterik Xander Tibergyn uit de VRT1-serie ‘Thuis’. Ook tegenspeelster Janis Van Dorsselaer vervult haar rol van Kaia met verve. Momenten dat Janis en Pieter Jan samen op scène staan en dialogen zingen, voel je als bezoeker de magie gewoon in de lucht hangen. Of wat te zeggen van de glansprestaties van Leendert De Vis als bisschop en Maja Van Honsté als de goedlachse hedendaagse gids – compleet met waaiertje – die het triestige verhaal af en toe eens doorspekt met wat humoristische toetsen? En uiteraard is er ook nog Mano, een rol die Nordin de Moor op het lijf geschreven lijkt qua positieve nonchalance. De tussenkomsten van die twee laatste karakters, maakt dat het verhaal draaglijk blijft en je niet eens doorhebt dat het pauze is of dat de voorstelling zelfs al is afgelopen. En oh ja, er was zelfs plaats voor een zekere West-Vlaamse meester Gert die met zijn klas op uitstap kwam naar de Basiliek.

Maja Van Honsté © PADI/Tom

Het mag duidelijk zijn dat Historalia bij de castwerving goed weet welke acteur het meest geschikt is voor welke rol. Al blijkt de puzzel van producties inpassen in de agenda niet altijd voor elke acteur even gemakkelijk. “Binnen drie weken hebben we een doorloop van Red Star Line, ondertussen repeteren we al voor Les Misérables en tussendoor sta ik hier ook nog eens op de planken. Ik heb mezelf al wel eens luidop de vraag gesteld of het allemaal niet teveel is en of ik het uiteindelijk wel zou doen”, moet Nordin toegeven. “Maar dan merk ik dat ik met zo’n leuke bende mag werken, waardoor ik deze musical zeker niet aan de kant wilde schuiven. Ik vond Mano zelf trouwens ook een erg mooie rol om te spelen.” Waarom we absoluut bussen moeten inleggen naar Scherpenheuvel? “Omdat het ons verhaal is. Van ons, Belgen. Het gaat over Damiaan, een van de grootste landgenoten die ooit heeft bestaan en het is eigenlijk gek om te beseffen dat er nog nooit eerder iets over hem gemaakt is. Ik denk dat we met dit stuk de mensen een heel mooie spektakelmusical aanbieden met pure scènes en fantastische songs, waarvan ik vind dat wij iets heel moois hebben neergezet dat een zeer mooie hommage is aan Pater Damiaan.”

Nordin de Moor, Kato Haes en Matthew De Bruyne © PADI/Tom

De laatste en enige theoloog die hiervoor een grootse musical rond zijn persoon kreeg was uiteraard priester Adolf Daens uit Aalst, waar ook de Moor zélf nog in meespeelde. Die musical vloeide destijds voort uit de verfilming van het boek van Louis Paul Boon. Hoe mooi zou het dan niet zijn dat de rollen nu omgedraaid zouden worden en er in plaats van een film een musical, ditmaal van een musical een film wordt gemaakt? “Dat zou eigenlijk wel mogen. Wat zeg ik, moéten zelfs! Al weet ik niet of het praktisch allemaal haalbaar is om met zo’n hele cast en crew richting Hawaï te vliegen. Maar als ze nog een Mano zoeken om mee te spelen, ik ben kandidaat!” (PADI & Tom)

Het musicalspektakel ‘Damiaan’ speelt nog tot en met 2 september in Scherpenheuvel. Info en tickets zijn te vinden via http://www.damiaan.be/.