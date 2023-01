Greg uit Tielt beleefde formidabel 2022 en hoopt op even succesvol 2023 als zanger Greg, maar ook met The Royal Gents

Op zondag 15 januari klinkt Greg uit Tielt, samen met zijn muzikale partner en ondertussen heel goede vriend Jason Bradley uit Aalter, vanaf 13 uur op het nieuwe jaar in het bijzijn van de fans in zaal Club 77 in Tielt. Greg en Jason werken goed samen, waardoor er ook een nieuwe samenwerking ontstond en ze nu als The Royal Gents optreden. “Maar ik ben ook nog altijd alleen te boeken en zelfs met danseressen”, bekent Greg, die heel positief terugblikt op het voorbije jaar en hoopt dat 2023 even succesvol mag worden zowel privé als muzikaal.

“2022 was een heel mooi jaar. Ik maakte een prachtig moment mee, namelijk de geboorte van m’n dochter Hope op 12 mei 2022 om 15.30 uur in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Of ik heb geweend? Ja, de bevalling duurde méér dan 10 uren en was enorm lastig voor m’n vriendin Jennifer. Gelukkig kwam alles goed. Op muzikaal vlak waren mijn hoogtepunten het optreden in juni met Christoff, de countryshow in juli met Jason Bradley in The Farm in Wenduine en ook de kerstshows met Jason Bradley, Suzy Marrel en Diana More. Ik werk inderdaad heel goed samen met Jason. Dat kwam toevallig. Vorig jaar waren we aanwezig op een optreden van mijn nicht Laura Lynn op de kermis in Aalter-Brug. Jason was daar ook en stelde voor om in een andere zaak even bij te praten. Hij vertelde over zijn drukke agenda, ik over mijn agenda die wel drukker mocht worden. Drie dagen later belde Jason mij op met de vraag om samen te komen. Hij vroeg om op te treden in The Farm in Wenduine. ’t Was wel country, maar in feite zongen we daar een beetje alle genres. Dat viel heel goed mee. Daarna kwam Jason bij mij en stelde hij voor om dat nog meer te doen. Zo is onze samenwerking verder gegroeid. Momenteel doet Jason mijn boekingen en ik ben heel tevreden over die samenwerking, want mijn agenda voor 2023 ziet er niet meer blanco uit. Ik ben echter ook nog alleen te boeken, met danseressen of orkest.”

En of ze gelukkig zijn! © PADI

In november 2020 bracht Greg zijn eerste single ‘De Zon schijnt Nu Voor Mij Alleen’ uit. Dit jaar brengt hij in maart, samen met Jason, een full-album uit onder de naam The Royal Gents. “We zochten naar een naam die past wanneer we als duo optreden. We zingen dan allerlei stijlen, maar ook onze kledij is top. We werken met thema’s. We brengen bijvoorbeeld een hele avond muziek van Tom Jones, Engelbert Humperdinck, countrymuziek… Voor de autobussen van Madeliefjes treden we al op als The Royal Gents. Maar nogmaals: ik treed ook nog individueel op net zoals Jason ook apart zingt. Ik blijf dus verder als Greg bestaan, maar doe nu ook The Royal Gents”, stipt Greg aan, die achter de schermen kan rekenen op de inzet van zijn partner Jennifer De Beuf. De fiere papa van Hope (8 maanden) is ook de pluspapa van Kato en Tresor. Hij werkt deeltijdens bij de firma Moerman in Meulebeke. “Door mijn deeltijdse job kan ik in de namiddag en avond gaan zingen”, glundert Greg (36), die in 2023 nog heel wat plannen heeft. “We beginnen ook met een fanclub”, stipt Jennifer aan. “Gewone leden betalen 25 euro, ereleden 50 euro maar die krijgen 10% korting aan de fanstand. We organiseren misschien ook nog enkele events in de komende maanden.” Op 7 oktober geeft Greg ook zijn eerste fanbal in het muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. (PADI)

Greg en Jason © GF

Zondag 15 januari vanaf 13 uur in zaal Club 77, Henri D’hontstraat 42 in Tielt: nieuwjaarsdrink met bubbels en bordje tapas, gevolgd door een optreden van Greg, Jason Bradley, het showballet, én de bekendmaking van heel wat leuke nieuwsjes voor 2023. Prijs: 16 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis. Reserveren: 0478 15 21 59 – Storten op BE55 1030 5820 7344. Optreden als The Royal Gents met Jason en Greg op maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18, maandag 30 en dinsdag 31 januari voor de autobussen van Madeliefjes in Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke