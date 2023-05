Goochelaar Nicholas Arnst stelt nieuwe show voor en komt ook naar Oostkamp, Roeselare, Bredene en Zwevezele

Na het succes van zijn debuutvoorstelling ‘Echt’ en zijn tweede theatershow ‘In alle Eerlijkheid’ passeert goochelaar Nicholas dit najaar langs de Vlaamse theaterzalen met zijn voorstelling ‘Als Niets Zeker Is’, een show die sterker, verbazingwekkender en straffer is dan ooit.

We kennen hem als één van Vlaanderens grootmeesters van de goochelwereld. Het begon allemaal toen Nicholas 12 jaar was. Van kleins af aan was hij gefascineerd en gepassioneerd door street magic. Hij oefende dag en nacht om zijn goocheltechnieken te verbeteren en zijn eigen stijl te creëren. Met zijn verrassende trucs wou hij het stereotiep van de goochelaar met de hoge hoed doorbreken. Ondertussen heeft hij drie seizoenen van zijn eigen tv-programma ‘Nicholas’ en presenteerde hij ‘De Kroongetuigen’. Nicholas was eerder te gast in de ‘Cooke & Verhulst show’ en verscheen in de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ als special guest.

Zijn theatervoorstellingen ‘Echt’ en ‘In alle Eerlijkheid’ waren een schot in de roos. Nicholas’ continue flow en zoektocht naar verbetering en volmaaktheid laat zijn show tijdig inwisselen naar iets wat nog net iets straffer is. Bij deze herinterpretatie van ‘In alle Eerlijkheid’ laat Vlaanderens populairste goochelaar onze ogen uitkijken. De vraag is niet of Nicholas zal verbazen, enkel hoe. Nicholas: “Volgens mij is niets zeker, dat heb ik geleerd door te goochelen. Je bent nooit 100% zeker van eender wat en dat klinkt negatief, maar eigenlijk is dat iets heel positief. Als niets zeker is, is niets onmogelijk.”

Nicholas stelde de nieuwe voorstelling ‘Als Niets Zeker Is’ voor aan de pers. Hij toont verbazingwekkende acts waarvoor u enerzijds geen verklaring nodig heeft, en anderzijds ervan overtuigd bent dat er helemaal geen verklaring voor kan bestaan. Nicholas: “Net zoals op straat wandel of loop ik tijdens de show door de zaal om de interactie met het publiek te behouden. Op de laatste rij zitten is dus geen garantie dat je het minder goed gaat kunnen volgen. Mensen worden er altijd willekeurig uitgekozen om beet te nemen”, lacht hij. Vanaf dit najaar gaat Nicholas exclusief op tournee met deze voorstelling doorheen enkele Vlaamse theaters, omdat hij slechts beperkt in tijd beschikbaar is. Op zaterdag 16 september gaat hij in première in De Minnepoort in Leuven. Nicholas heeft een speciale band met de stad. Hij heeft er namelijk niet alleen gestudeerd, maar speelde er ook zijn allereerste show in Het Depot. Nicholas: “Mijn carrière is gestart in Leuven. Hier heb ik mijn allereerste show gespeeld, in Het Depot. Dat ik de première van deze voorstelling hier mag spelen brengt veel oude, maar vooral onvergetelijke herinneringen naar boven.” (PADI)

Speeldata: Oostkamp, De Valkaart (try-out – vrijdag 15 september) ) – Leuven, Minnepoort (première – zaterdag 16 september) – Roeselare, De Spil (vrijdag 3 november) – Bredene, MEC Staf Versluys (zondag 12 november) – Kinrooi, De Stegel (vrijdag 17 november) – Zwevezele, Kerk Sint-Jan (zaterdag 18 november) – Kluisbergen, De Brug (donderdag 9 mei 2024) – Berlare, CC Stroming (vrijdag 10 mei 2024 ) – Herzele, CC Steenoven (zaterdag 11 mei 2024). Tickets en info via: www.nicholasarnst.be.