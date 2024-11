Goed nieuws, de repetities zijn gestart van ‘Tien Om Te Zien, de Musical’!

Vanaf 8 december ben je welkom bij ‘Tien Om Te Zien, de Musical’ in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Momenteel is de cast al aan het repeteren voor deze musical, waar er natuurlijk veel muziek en actie te zien zal zijn.

‘Tien Om Te Zien, de Musical’ vertelt het verhaal van vier vrienden, die met de komst van dit liedjesprogramma hun kans zien om als boysband een plaats in de spotlights te veroveren. Maar is iedereen wel zo opgezet met hun plannen? Is de Vlaamse showbizz wel klaar voor hen? Het wordt een musical vol nostalgische Vlaamse tophits en met een indrukwekkende sterrencast: Peter Thyssen, Ruth Beeckmans, Mathias Mesmans, Jonas Van Geel, Tom Audenaert, Kürt Rogiers en Nathalie Meskens.

Kürt Rogiers tijdens de zangrepetitie. © PADI

Tijdens de open repetitie zagen we Peter, Jonas en Tom in actie. De eerste plannen voor de start met een boysband werden gesmeed. We volgden ook een zangrepetitie met Kürt Rogiers, die een hit van Willy Sommers en ook ‘Marijke’ van Sam Gooris repeteerde. Voor Kürt niet evident, want zoals hij zelf zei: een échte zanger is hij niet. En we mochten ook even binnenwippen bij de choreograaf, die bezig was met instructies voor de dansgroep. (PADI)

Een repetitiemoment. © PADI

Info en tickets: www.tienomtezien.live