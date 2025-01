Gloednieuw nationaal Vlaams muziekprogramma ‘De Muziekshow’ wordt opgenomen in Belle-Vue in Roeselare

Op zaterdag 25 januari vindt een opname plaats van het gloednieuwe programma ‘De Muziekshow’ in Belle-Vue, Stationsplein 7 in Roeselare. Het initiatief komt uit van zanger Dennie Damaro, die ook al in 2024 dergelijke opnames deed in Vlaanderen.

“We merken aan de vele reacties en aan de hoeveelheid online-kijkers dat Vlaanderen ‘De Muziekshow’ alvast in de armen sluit. We kregen ook al wat persaandacht en dat werkt uiteraard zeer motiverend om te blijven knokken om ‘De Muziekshow’ op de kaart te zetten. ‘De Muziekshow’ is 2x per week (op donderdag om 17 uur en op zondag om 14 uur) op tv te bekijken via MENT55. Ook blijft ‘De Muziekshow’ online te bekijken op het YouTube-kanaal en op de website demuziekshow.be. Het digitale tijdperk evolueert enorm en dat het programma te allen tijde en overal door iedereen bekeken kan worden is daarom heel belangrijk”, zegt bezieler Dennie Damaro.

Naast bekende artiesten is het de bedoeling om met het programma ook nieuwe artiesten te lanceren. Muzikale duizendpoot Dennie Damaro staat in voor de presentatie van de tv-afleveringen en is samen met Michel Van den Brande (Kontrimo) de stuwende kracht achter dit initiatief. Hopelijk krijgen de Vlaamse artiesten via ‘De Muziekshow’ weer de aandacht die ze verdienen. Artiesten die reeds aanwezig waren tijdens de opnames zijn in ieder geval zeer lovend over de professionele aanpak voor en achter de schermen.

Op zaterdag 25 januari komt ‘De Muziekshow’ voor de eerste keer naar Belle-Vue in Roeselare. Aanvang diner om 12 uur, aanvang warming-up om 13.30 uur, opnames van 14 tot 17.30 uur. Reeds bevestigde artiesten: Aurélie, Herbert, Tamara & Tom, The Royal Gents, Jan Wuytens, Paul Bruna, Thomas Julian, Dennie Damaro, Rénaarts & Crabbé, Eveline Cannoot, Koen De Smet, Kevin Kestan, Lars, …

Op zaterdag 1 maart neemt ‘De Muziekshow’ op in het Feestcomplex Europa, Steenweg 18a in Brakel. Daar zullen al zeker present zijn: Danny Fabry, Jo Vally, Stephen Mc Queen, Guy Neve, Steven Lambert, Larissa, De Pitaboys, Frank Van Damme, Patrick Onzia, Dennie Damaro, Wenn, … Op vrijdag 25 april is er een opname in De Kaasboerin, Eerseleweg 99 in Mol/Postel. Er worden telkens zeven afleveringen per opnamedag opgenomen. In de rubriek ‘Idool Van Toen & Nu’ is er aandacht voor een gevestigde waarde die nog steeds actief is. In de rubriek ‘Terugblik’ is er een fragment van een artiest te zien uit de eerste opnames . De opnames zijn met een zittend publiek. Vooraf mogelijkheid tot diner, maar niet verplicht. (PADI)

Info: www.demuziekshow.be – Toegang: VIP-ticket met diner 85 euro. Reservatie via demuziekshow@telenet.be