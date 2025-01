Glenn Thienpondt swingt 2025 in met een knallende disco-classic én hij heeft nog nieuws in petto

Glenn Thienpondt is een trotse Gentenaar. Geboren en getogen in deze stad, waar hij een passie ontwikkelde voor het leven en de gezelligheid. Als echte levensgenieter heeft hij de kunst van het feesten in de vingers. Van zingen kan hij genieten, want hij entertainment graag de mensen. Begin 2025 besloot hij dan ook een nieuwe single uit te brengen.

Met zijn nieuwste single ’Ik Wil Je Voor Altijd’ brengt Glenn Thienpondt een frisse herwerking van de legendarische hit van The Spinners. Artsoundstudio-producer Jean-Pierre Kerkhofs toverde de song om tot een moderne disco-track, die klaar is om de hitlijsten te bestormen. De krachtige backing vocals van Wendy D’joos voegen een extra laag soul en energie toe, waardoor de track uitgroeit tot een onweerstaanbare oorwurm. Deze swingende disco classic nodigt uit tot dansen en Glenn Thienpondt zet meteen de toon voor een feestelijk en muzikaal nieuw jaar. Een oorwurm van formaat voor liefhebbers van tijdloze grooves met een eigentijdse twist.

Maar er is nog meer nieuws: sinds kort heeft hij een fanlokaal in café Regina in Zelzate. Op deze locatie wilt hij de fans samenbrengen voor een meet&greet, een fanavond of een muzikale avond. Als winnaar van ‘Komen Eten 2016’ en ‘Prins Carnaval van België 2016’ is Glenn enorm populair in Gent, Zelzate, Eernegem, Eeklo én zelfs in West-Vlaanderen, waar hij vaak op een podium staat. (PADI)

De single ‘Ik Wil Je Voor Altijd’ is te downloaden via de grote streamingsplatforms.