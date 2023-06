Glenn Robbins uit Kanegem zingt ‘Kerida’, bekend van Jo Vally

In 2006 bracht Jo Vally uit Meise het nummer ‘Si Si Si Kerida’ uit. Zeventien jaar later stak Glenn Robbins uit Kanegem dit lied in een moderner jasje. De titel werd ‘Ja Ja Ja Kerida’. Het is een aanstekelijke zomersingle geworden, waarmee hij wel eens hoog kan scoren.

In augustus 2021 zette Glenn een circustent in zijn tuin en stelde hij zijn song ‘Lekker Swingen’ voor. Daarna volgden ‘Geheimen Overboord’, ‘Laten We Gaan Knallen’, ‘Laten We Gaan Knallen 2’ en nu de nieuwe song. “Sinds midden 2021 en tot op heden heb ik – met ‘Route Van Je Hart’ al zes singles uitgebracht. Het gaat vlug hé! Ik heb een nieuw team, waarmee ik blij ben. Achter de schermen zijn we ook nog bezig met van alles. Ik heb nog mijn eigen productiehuis LG Music, maar ik breng niet altijd mijn liedjes in eigen beheer uit, omdat ik ook in Nederland wil doorbreken. Of ik tevreden ben over mijn singles? ‘Route Van Je Hart’ en ‘Geheimen Overboord’ waren niet zo succesvol, maar de andere singles wél. Maar natuurlijk kan het altijd beter”, lacht Glenn. “Sinds ‘Laten We Gaan Knallen’ ga ik meer de schlager- en ambiancetour op. Dat spreekt mijn publiek aan. Ik ben nu 53 jaar en ben tevreden hoever ik ben geraak. Nog nationaal scoren? ’t Is mijn hobby hé, ik ben gelukkig. Je mag niet denken dat je morgen de top zal bereiken, maar je moet maar één liedje hebben dat aanslaat en dan ben je weg. Ik kan 60 zijn en ik kan nog bij manier van spreken een wereldhit uitbrengen. Maar nu droom ik daar niet van hoor. Op 26 en 27 augustus organiseren we in onze tuin een partyweekend, met The Royal Gents, Jana Adams, Conny Brooks, Houston, Davy & Sasha, en natuurlijk ook ik.”

Glenn in zijn imposante tuin, waar hij op 26 en 27 augustus een partyweekend organiseert. © PADI

Glenn en partner Lieven genieten in hun vrije tijd van hun trips met de motorhomes. “Soms gaan we eens niet optreden, maar trekken we met onze camper erop uit. Dat is ook eens zalig.” Wat ze ook graag doen is een feestje geven en dat deden ze vorige donderdagavond op hun domein in Kanegem, waar Glenn zijn nieuwe single ‘Kerida’ zong voor talrijke collega’s die waren afgekomen. (PADI)

De nieuwe single ‘Kerida’ is te downloaden op alle grote streamingplatforms.