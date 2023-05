Gio Vano uit Handzame was te zien in ‘I Can See Your Voice’ op VTM én krijgt massaal veel respons

Na heel wat audities werd Gio Vano uit Handzame geselecteerd voor ‘I Can See Your Voice’ op VTM. Hij wist de jury te overtuigen met zijn zangtalent, maar hij viel als vierde deelnemer af.

Gio Vano schrok van de vele reacties op zijn tv-optreden. Zijn gsm én mailbox ‘ontploften’ van de respons. Voor de zanger is zijn medewerking aan dit programma zeker en vast méér dan geslaagd. Hij kreeg ook veel lofwoorden van de jury, waaronder van Bart Peeters.

Sinds begin dit jaar wordt zijn management gedaan door Sieglinde Missinne. Of hij die vrouw kent? Natuurlijk, want Sieglinde is in het échte leven ook zijn vrouw. Ze vormen een hecht duo en de samenwerking verloopt prima. Nog goed nieuws voor Gio Vano: de teller qua optredens voor 2023 staat al op 120 optredens. Op 30 september eerstkomend viert hij de tweede editie van zijn verjaardagsshow in De Klokkenput in Eernegem. Er zijn optredens van John Terra, Filip D’haeze, Segio, Günter Levi, Animolly en natuurlijk Gio Vano zelf. Op 9 december organiseren Gio Vano en Sieglinde ook een Kerstshow in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke met Celine Hermans, Michael Lanzo, Frank Galan, Reneé Sleeckx en ook Gio Vano. Kortom, de carrière van Gio Vano groeit en bloeit. (PADI)

Info: www.gio-vano.be