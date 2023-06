Gewezen Radio2-presentator Ro Burms haalt fel uit naar vroegere werkgever: “Van boven 30 % naar 24,6 % zakken in enkele weken tijd. Proficiat, je moet het maar doen hé!”

Ro Burms was vele jaren hét gezicht van Radio2 in West-Vlaanderen. De nu 80-jarige Oost-Vlaming presenteerde jarenlang zijn programma’s vanuit de studio van Radio2 in Kortrijk. Ro werd enorm populair met zijn programma’s op zondag, waaronder ‘De Zondagsclub’, ‘Fiestag’… Hij presenteerde ook met o.a. Els Van Herzeele, Johan Verstreken, Micha Marah, enz. Eens met pensioen verwaterde de band tussen de succesvolle presentator en Radio2. De reden? Ro zei altijd ongezouten zijn mening en dat werd niet door iedereen in Brussel in dank afgenomen. Ook nu nog zegt hij zijn ‘gedacht’, zoals recent tijdens zijn huldiging in de Gasthuiskapel in Aarschot.

Achttien jaar geleden stond Ro Burms – samen met o.a. Paul Peeters, Michel Follet – aan de geboortewieg van de Golden Lifetime Awards in Aarschot. Ook voor deze editie nam Ro z’n pen ter hand om teksten te schrijven en om het comité te helpen met de voorbereidingen. Hij besloot echter wel van een stap opzij te zetten. Tijdens de voorbereidingen voor de uitreiking van de Golden Lifetime Awards aan Margriet Hermans, Ignace Baert en wijlen Jules Kabas werd er ook aan Ro gevraagd om langs te komen. Eerst ging hij die verre verplaatsing vanuit Gent niet maken, maar na enig aandringen besloot hij toch te gaan. Er was immers een reden voor dat Paul Peeters en zijn team bleven aandringen, want het Golden Lifetime Awardcomité was van plan om eveneens Ro te huldigen. Men wilde niet zomaar afscheid nemen van deze muzikale legende, die aan de basis ligt van het succesverhaal van zoveel Vlaamse artiesten. Ro gaf vroeger inderdaad aan zoveel jonge mensen een forum via Radio2 én deze artiesten groeiden uit tot gevestigde waarden in Vlaanderen. De gewezen Radio2-presenator blijft dan ook een graaggezien persoon in het Vlaamse muzieklandschap.

Hilde Manderveld, Ignace Baert, Micha Marah, Ro Burms en Marc Dex. © PADI

Het was Micha Marah die Ro Burms voorstelde aan het select kransje van genodigden tijdens de Golden Lifetime Awards-uitreiking in de Gasthuiskapel in Aarschot. Vol enthousiasme vertelde ze over de-tijd-van-toen, over de mooie momenten toen ze samen radio maakten, over het succes dat Ro meemaakte, over zijn populariteit want door zijn succesvol programma werd hij een bekend presentator, enz. Maar dat was niet alles, want er was nog iemand speciaal afgekomen om Ro te huldigen, namelijk Marijn Devalck uit Brakel. Hij zou kort praten, maar wanneer het over Ro ging bleef hij toch maar vertellen én vertellen. Marijn besloot met een liedje op te dragen aan Ro, een song die perfect bij hem paste. Hij zong ‘Jongen Van Tien’, bijgestaan door de Prins Juniorband. Ro was een beetje ontroerd, had het niet verwacht dat hij op zo’n manier gehuldigd zou worden voor meerdere jaren van inzet. Na het in ontvangst nemen van zijn unieke Award zei hij het volgende: “Ik ben blij dat ik hier zoveel bekende gezichten zie zitten. Artiesten waarmee ik vroeger samenwerkte én die ook nu nog zingen. Dit zijn de échte artiesten. De huidige generatie artiesten zijn geen échte artiesten meer. Het is een andere generatie, die door managementen wordt gekneed en die worden uitgeperst als citroenen. Deze artiesten zullen binnen 30 jaar niet meer worden gehuldigd, want ze zullen er al lang niet meer zijn…”

Een hartelijke groet tussen Maryn Devalck en Ro Burms. © PADI

“Deze week schrok ik toen ik mijn dagblad las dat Radio2 zakte naar 24,6 %. Dit radiostation was zo sterk, zat ooit boven de 30 % en nu valt het als een kaartenhuisje in elkaar. Ik heb direct Rino Vereecke van Radio2 gefeliciteerd, want geef toe: je moet het maar doen hé! In enkele weken tijd zo zakken in de peilingen. Niet iedereen is dat gegeven. Het is erg dat Radio2 de ‘ouderen’ opzij schuift. Je ziet nu het resultaat”, besluit Ro.

Ro Burms en Paul Peeters van de organisatie. © PADI

Voor de Radio2-presentator was het een blij weerzien met zijn vroegere collega’s. Hij sloeg een babbel met vele aanwezigen, waarna hij met de glimlach op zijn gelaat naar zijn appartement in Gent terugkeerde. “Deze Award zal op m’n kast prijken naast m’n andere waardevolle herinneringen”, besluit hij toen we afscheid namen. (PADI)