Georgia Wilkinson speelt de rol van ‘Christine’ in ‘The Phantom of the Opera’: “We moeten onze stem beschermen”

Vanaf donderdag 6 februari kan je komen kijken naar ‘The Phantom of the Opera’ in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Tijdens een recente perstrip naar Lissabon sloegen we een babbel met Georgia Wilkinson, die de rol van ‘Christine’ speelt.

Hoe was gisteren de openingsavond?

Georgia: “Het was geweldig. Het is een enorme locatie met een zeer galmende ruimte. Toen het publiek applaudisseerde, voelde het als een enorme golf van geluid. Een ongelooflijk gevoel.”

Hoe lang maak je al deel uit van deze show?

Georgia: “Ik begon in januari 2023, dus al twee jaar.”

Wat vind je het meest interessant aan ‘Christine’ als personage?

Georgia: “Haar reis doorheen het verhaal. Ze begint vrij naïef, jong en rouwend om haar vader. Maar gedurende de show vindt ze innerlijke kracht en autonomie, wat haar ontwikkeling boeiend maakt om te spelen.”

Is de rol van ‘Christine’ aangepast aan de moderne tijd?

Georgia: “Vroeger werd ‘Christine’ meer neergezet als een persoon onder de invloed van de Phantom. In onze productie krijgt ze meer autonomie en kracht, wat haar evolutie weerspiegelt.”

Hoe breng je die autonomie in het personage zonder dat het script is veranderd?

Georgia: “Het gaat om het vinden van kleine momenten, waarin je kan tonen dat ze bewuste keuzes maakt. Bijvoorbeeld, tijdens het lied “’The Phantom of the Opera’ laat ik zien dat ze een moment nadenkt om terug te gaan, maar besluit te blijven omdat ze geïntrigeerd is.”

Wat is voor jou het sterkste moment van ‘Christine’ in de show?

Georgia: “Twee scènes: ‘Wishing You Were Somehow Here Again’, waar ze haar verdriet om haar vader loslaat, en ‘Past the Point of No Return’, waar ze besluit zich niet langer als slachtoffer te gedragen en de confrontatie met de Phantom aangaat.”

Hoe vocaal veeleisend is de show?

Georgia: “Het is zeer veeleisend. Daarom delen twee actrices de rol, waaronder ook Bridget Costello. Het vergt veel fysieke en vocale inspanning. We moeten goed voor onszelf zorgen en onze stem beschermen.”

Wat hoop je dat het publiek meeneemt uit de show?

Georgia: “Dat ze zien hoe belangrijk vriendelijkheid en compassie zijn. De Phantom wordt aanvankelijk alleen veroordeeld om zijn uiterlijk, wat zijn acties beïnvloedt. Daarnaast hoop ik dat het publiek kracht en empowerment ziet in ‘Christine’.”

Hoe houd je de show na zoveel uitvoeringen fris?

Georgia: “Door levenservaringen mee te nemen in mijn spel. Na pauzes kom ik terug met nieuwe inzichten, wat mijn vertolking verrijkt.”

Wat maakt deze productie een must-see?

Gregoria: “Het is een moderne versie met een ongelooflijk getalenteerde cast. Er zit veel passie in van zowel acteurs als de crew. Het voelt fris en energiek.”

Hoe verschilt het zingen in opera dan zingen van musicaltheater?

Georgia: “Bij opera projecteer je zonder microfoon en gebruik je een andere zangtechniek. In musicaltheater kan je zachter zingen omdat je versterkt wordt, wat meer dynamiek mogelijk maakt.”

Heb je een favoriete stad waar je met de show naartoe zou willen gaan?

Georgia: “Ik ben enthousiast over elke stad waar we naartoe gaan, inclusief Antwerpen! Het is geweldig om zoveel van de wereld te zien dankzij deze productie.” (PADI & OBI)

‘The Phantom of the Opera’ is vanaf 6 februari tot 2 maart te zien in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Info en tickets: www.phantomoftheopera.be