Geen Coco Jr, maar wél Martijn Claes tijdens ‘Dinnershow’ in Het Witte Paard in Blankenberge

Het publiek keek raar op toen de ‘dinnershow’ begon in Het Witte Paard in Blankenberge, want niet Coco Jr. – bekend van The Dinky Toys – kwam tevoorschijn maar wel Martijn Claes – bekend als o.a. zanger met Michiel De Meyer van Bruurs – kwam tevoorschijn op het imposante podium. “Inderdaad, ik ben Coco Jr. niet, want die zit thuis met corona en moet dus in quarantaine blijven. Maar we gaan er toch een leuke muzikale avond van maken”, zegt Martijn tegen het publiek.

Voor Ben Van den Keybus en echtgenote Ann Fransen van Het Witte Paard was het even slikken toen ze op woensdag vernamen van Coco Jr. dat hij positief testte en dat hij dus de zaterdag erop niet zou kunnen optreden. “We zijn minstens twee weken bezig met die productie. Coco Jr. is telkens onze absolute ster van de avond. Moesten we die talrijke reservaties dan annuleren? Dat was echt waar even serieus stressen, maar Coco Jr. kwam met een oplossing. Hij stelde voor dat ik eens navraag deed bij Martijn Claes, die ook goed vertrouwd is met Het Witte Paard. Zou Martijn echter in zo’n korte periode of in slechts drie dagen tijd dat allemaal kunnen instuderen. Dat was de vraag”, zegt Ben.

Martijn in actie op het podium. © PADI/Jens

Martijn kreeg inderdaad op woensdag een telefoontje. Op donderdagmorgen begon hij met de bindteksten en de nummers in te studeren, zoals Coco Jr. het zou doen. “Ik heb nog nooit zoveel uren na elkaar zo intens gestudeerd”, lacht Martijn. “Het voelde aan als een rollercoaster. Eerlijk, ik dacht toch enkele keren aan opgeven, want zoiets in een korte periode instuderen is niet evident hoor. Maar ik zette door en nu ben ik zo blij dat het gelukt is, dankzij de steun van iedereen.” Martijn speelt volgende week terug in ‘Daens’ en daarna in ’40-45’, waarna hij begint met de productie van de zomershow van Het Witte Paard.

En of Martijn het goed deed! Zowel de talrijke nummers als de danspasjes had hij duidelijk onder de knie. Van ‘Let It Snow’ van Frank Sinatra tot die bekende liedjes ‘Out In The Streets’, ‘Jerusalema’ en ‘My Day Will Come’ bracht hij voortreffelijk. Ook zijn bindteksten wist hij zonder de minste problemen te formuleren. En een mopje? Dan waren er maar weinig die in een lach schoten, maar Martijn zei direct: “Dit is een mopje van Coco Jr. Raar dat het bij hem wél werkt.” Kortom, Martijn Claes was méér dan een waardige vervanger, die vanaf heden vast en zeker een eigen standbeeld in Het Witte Paard zal krijgen want hij hielp de zaakvoerders en het hele team uit de nood. (PADI)

De volgende twee dinnershows worden gehouden op vrijdag 29 april en zaterdag 7 mei. Prijs: 89 euro of 119 euro (met drankenforfait), inclusief topartiesten, internationale acts en een showballet. Tickets: www.witte-paard.be – 050 41 11 00.