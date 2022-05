Frans Bauer komt zingen, praten én lachen in Kursaal Oostende én Concertgebouw Brugge: “Ik denk niet dat er in Europa één artiest rondloopt, die zoveel steun van de fans krijgt als ik”

In de maand juni én ook op 1 juli houdt Frans Bauer uit Nederland met zijn ‘Frans Bauer In Concert Tour’ halt in Antwerpen, Oostende, Hasselt en Brugge. De zanger van het levenslied is zo gelukkig dat hij terug mag optreden. Recent bracht hij zijn nieuwe single ‘De Koning Van Het Feest’ uit. Een nummer dat aanslaat op alle streamingplatforms én dat ook al aardig wordt meegezongen. Frans is zo dankbaar dat hij terug kan zingen, alhoewel hij in de voorbije maanden ook geconfronteerd werd met moeilijke momenten. Zijn vrouw kreeg een herseninfarct en is nog aan het herstellen. Zijn broer werd geopereerd aan blaaskanker. “Als er iets gebeurd binnen je gezin, dan is niets meer belangrijk of toch wel: gezondheid!”, bekent Frans tijdens onze babbel in Crowne Plaza in Antwerpen.

In november 2021 spraken we elkaar bij Van der Valk Hotel in Drongen én dit n.a.v. de komende concerten, maar die gingen dan toch niet door. Hoe voelt het aan om na al die maanden terug in Vlaanderen te zijn?

Frans: “Het is een soort bevrijding. Het is fijn dat het eindelijk écht terug is begonnen, dat de stress van het niet doorgaan voorbij is. Nu gaan alle concerten gelukkig weer door. Iedereen heeft er terug zin in. De mensen zijn blij dat ze weg mogen en het publiek is blij dat ze terug naar concerten mogen gaan. Twee uur na een optreden is het nog heftiger dan bij de start. Iedereen is toe aan ontspanning. Ik ben heel dankbaar dat ik weer op het podium mag staan. Als je al twee jaar niet mocht optreden, maar wel het verlangen had om op te treden, dan is dat nu bevrijdend. Nu mag iedereen terug zonder mondkapje in een zaal zitten, iedereen mag mee zwaaien en ik zie die polonaises opnieuw spontaan ontstaan. Dat was 30 jaar normaal, twee jaar niet normaal. Nu mag het terug wél. Dat is super fijn.”

Je bracht op de Nederlandse Koningsdag een nieuwe single uit: ‘Koning Van Het Feest. Vertel eens wat meer over jouw nieuwe song?

Frans: “De ‘Koning Van Het Feest’ is een écht feestliedje, een échte Bauer-song, maar ook een levensliedje. Het kreeg een heel mooie boodschap mee. Buiten dat iemand de koning van het feest is, is de boodschap dat je van iedere dag moet genieten, iedere dag moet plukken. Je moet iedere dag de zon zien verschijnen. Dat is de duidelijke boodschap: de koning van het feest viert het leven, hij kijkt wat er is geweest, hij plukt de dag. Dat is waar het leven over gaat. Dit liedje ontstond in de coronaperiode, waar ik mijn fans hard heb gemist. Dan denk je: hoe sta ik later in het leven. Dat resulteerde in een heel bijzondere clip, waar ze mij hebben geschminkt als een 85-jarige Frans Bauer die op zijn scooter rondrijdt en van ’t leven geniet. Dat is de boodschap die ik mijn fans wil meegeven: niets uitstellen tot morgen, maar die dag plukken.. Ik zat voor die clip maar liefst 5,5 uur in de schminkstoel. Jawel, zolang zijn ze met mij bezig geweest. Eerst werd een male gemaakt van m’n gezicht, dan kleefden ze daar rubber op. Ze keken ook naar de accenten bij het ouder worden en hoe ik er dus eventueel op 85-jarige leeftijd zal uitzien. Het werd gemaakt door de mensen die de maskers voor Studio 100 maken. Het resultaat is wel heel verrassend. Het was leuk om eens zo bezig te zijn.”

Voel je jezelf, met jouw muziek, ook een beetje ‘de koning van het feest’?

Frans: “Er is geen feest als Frans Bauer niet is geweest! Dat is toch waar! Op het podium wil ik ook de koning zijn. Ik wil zien wat ik waard ben. Ik ben een feestneus, ik geniet van een feest. Mijn leven is één groot feest, zeker op het podium.”

Je staat nog steeds bekend om jouw positiviteit en optimisme. Wat is jouw geheim? Aan welke dingen trek jij je op?

Frans: “Och, weet je, ik kom net uit een zware periode. We hadden een moeilijk begin van ’t jaar door het herseninfarct van mijn vrouw. Gelukkig gaat het nu terug goed met haar. Ze had wat problemen, maar gelukkig is dat in een korte tijd al beter geworden. Bepaalde dingen zie je niet aan de buitenkant, maar prikkelingen of vermoeidheid heeft ze nog. Mijn broer werd dan weer geopereerd aan blaaskanker. Hoe blijf je dan positief? Dan denk je vooral aan leuke dingen. Aan de concerttour, aan de fans die mij in de voorbije maanden erdoor sleurden via bossen bloemen die toekwamen, pralines vanuit België voor Mariska, brieven, mailtjes, sms’en, enz. Dat is hartverwarmend. Dat geeft zo’n motivatie om door te gaan. Dat is super geweldig. Ik denk niet dat er één artiest in Europa bestaat, die zoveel steun van de fans krijgt als ik. Mijn vrouw zal wel één jaar lang therapie nodig hebben. Maar we zijn heel dankbaar dat ze al zover is. Dat overkomt je plots… De dag dat het Mariska overkwam, waren we met elkaar aan het spreken en ze sprak zo anders, zonder dat ze het zelf besefte. We gingen vlug naar de huisarts, vlug naar het ziekenhuis en dat is ons geluk dat we er vlug bij waren. We zagen in de kliniek veel jonge mensen die zoiets hebben, dan ben je nog heel klein in deze wereld. Het is erg voor de persoon die het meemaakt. Voor Mariska is dat dus het allerergste. Je rijdt echter als man achter zo’n ziekenauto aan. Je ziet die ziekenauto en dan flitst er zoveel door je heen. Je weet niet wat er in die ziekenauto aan het gebeuren is. We waren bezig aan verbouwingen, de tour was afgezegd. Dat was heel belangrijk, maar als er iets gebeurt binnen je gezin dan is niets meer belangrijk of toch maar één iets: gezondheid! Voor de rest is alles mooi, maar belangrijk is iets anders.”

Is jouw nieuwe single ‘Koning Van Het Feest’ meteen ook de voorbode van een nieuw album?

Frans: “’De Koning Van Het Feest’ is de voorbode van heel veel leuke Frans Bauer-liedjes die in de komende maanden gaan komen. Er gaat een carrousel volgen van liedjes die op m’n huid zijn geschreven en die ooit op een album worden geplaatst. Eerst komen er enkele songs los van elkaar uit. Nu kwam dat feestliedje uit, maar er volgen nog echte schlagers, echte levensliedjes, enz. Ik wil mijn fans verrassen met echte liedjes die onmiskenbaar Frans zijn, inclusief leuke clips. De reacties van de fans op de nieuwe single zijn super verrassend. Is dat de Frans Bauer-sound? ’t Is moeilijk om daar m’n vinger op te leggen. Ik maak liedjes vanuit m’n hart. Het is onmiskenbaar een Frans Bauer-liedje dat werd geschreven tijdens corona. Ik zat thuis, zag mezelf in gedachten optreden terwijl ik net doorkreeg dat het optreden niet door ging. Dit liedje ontstond toen ik dacht dat ik terug stond op te treden. Zo’n liedjes komen dan naar boven drijven. Dit liedje heeft iets bijzonder. Dat had ik al vanaf ’t moment dat ik het schreef. In enkele minuten ontstond al die melodielijn. Het was heel vlug meezingbaar, zonder dat er al één noot op band stond. De streams, YouTube zijn aan het ontploffen. Zalig!”

Frans heeft een nieuwe single ‘Koning van het feest’. © PADI/Daniël

In juni sta je weer op het podium met een nieuwe theatertournee. Op 10 juni in het Kursaal van Oostende en op 1 juli in het Concertgebouw Brugge. Hoe fijn is het dat je weer naar West-Vlaanderen kan afreizen?

Frans: “Ik vind het zo leuk dat ik terug naar België mag komen. Ik ben hier al heel lang. Het voelt als thuiskomen. Ik vind het geweldig om voor m’n Vlaamse fans te kunnen optreden. In het theater kan je zoveel tonen van jezelf met groot orkest, backings, enz. Kom ik naar hier, dan voel ik niet dat ik naar het buitenland reis. Natuurlijk hebben we deze theatertour wat aangepast, met liedjes die al zijn verschenen zoals mijn recentste single. We willen eigentijds het podium bestijgen, actueel en waarmee ik nu bezig ben. Natuurlijk komen ook de hits erin voor.”

Een mooi moment was zonder twijfel jouw zoon Christiaan die in een tv-programma voor jou en je vrouw het liedje ‘Papa’ zong. Je was echt verrast en ontroerd? Wist je dat ook hij muzikaal talent heeft?

Frans: “Mijn zoon zingt heel graag en zingt geregeld op feestjes. Dat hij dat liedje van ‘Papa’ zou zingen, wist ik niet. Dat liedje werd nog nooit overtroffen. Het origineel van Stef Bos blijft het mooiste, maar nu mijn kind dat zong vind ik de versie van Stef Bos niet meer de mooiste (lacht). Ik vind zijn song nu de mooiste, omdat het mijn kind is. Christiaan blijft verder doen en werkt samen met een producer om een eigen lied te maken. Ik mag er mij niet mee bemoeien, want ik heb een ander genre. Hij zal zingen in ’t Nederlands en popgericht, maar iets verder weg van het levenslicht wat ik breng. Mijn kinderen vinden mijn muziek wel mooi, maar het zijn allemaal gasten met andere ideeën. Ik snap dat wel. Voor het levenslied moet je écht geboren zijn. Dat moet je voelen in je aderen, je moet er de hele dag mee bezig zijn. In mijn geval is dat zo. Er is voor mezelf geen mooiere muziek dan deze. Moet ik kiezen tussen een nummer van Christoff of Queen, dan kies ik voor Christoff. Niet omdat Queen geen mooie muziek brengt, maar wel omdat het genre van Christoff mij meer aanspreekt. Queen draai ik dan liever in m’n auto.” (PADI)

‘Frans Bauer Live In Concert 2022: Stadsschouwburg Antwerpen (3 juni), Kursaal Oostende (10 juni), Trixxo Theater Hasselt (12 juni) en Concertgebouw Brugge (1 juli). Tickets en info: www.ticketkopen.eu