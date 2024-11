Franky Pluym uit Vleteren lanceert de jazzy kerstsingle ‘Vrolijk Kerstmis’: “In de stijl van Michael Bublé!”

Na het zomerse ‘Zing!’, dat de voorbije maanden heel wat radio’s domineerde, komt Franky Pluym uit Vleteren dit keer met de jazzy kerstsingle ‘Vrolijk Kerstmis’.

“Ik heb altijd een zwak gehad voor de kerstperiode”, zegt Franky. “De sfeer in de straten, de gezellige maaltijden met de familie…, het heeft toch iets speciaals. Ik speelde dan ook al heel lang met het idee om een kerstsingle te maken en dan het liefst in de stijl van Michael Bublé. Toen mijn vaste songwriter en producer Andy Vanspranghe met ‘Vrolijk Kerstmis’ kwam, was ik meteen verkocht. De tekst van het nummer is prachtig in al zijn eenvoud: vergeet tijdens de kerstperiode heel even de kopzorgen van het dagelijks leven en geniet van de kleine dingen die deze mooie periode met zich meebrengt. Alle opnames vonden plaats in Sonic Hill Recording Studios te Poperinge en ook dit keer waren topmuzikanten Pedro Desomer (piano) en Tim Van Quathem (bas) van de partij. Alain Morlion tekende voor de jazzy drums, terwijl Andy Vanspranghe de gitaar voor zijn rekening nam.” (PADI

“Vrolijk Kerstmis” is terug te vinden op de downloadplatforms.