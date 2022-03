Frank Galan straalt romantiek uit in zijn nieuwe single ‘Zolang Geleden’

Frank Galan start de lente met een hoge romantische noot. Zijn nieuwe single met als titel “Zolang Geleden” werd in twee talen opgenomen: het Nederlands en het Spaans. Voor Vlaanderen heeft Frank beide talen verweven in een prachtige productie, maar ze zijn weldra ook apart verkrijgbaar op alle streamingkanalen. De Spaanse versie draagt de naam “Boca de Ángel”.

Onze Vlaamse Julio Iglesias heeft wederom een sublieme productie in elkaar gestoken, opgenomen in de gerenommeerde Manfred Studio’s in Etten-Leur (NL). De live gitaren alsook de prachtige violen dansen sierlijk door elkaar en zorgen voor een mooie mystiek in het nummer. Ook echtgenote Christel is te zien in deze mooie productie. De videoclip werd opgenomen in het prachtige domein ’s Graevenhof in Schilde.

Dat Frank alle muziekstijlen is al lang bekend, maar dit staaltje muziek is van zeer hoogstaande kwaliteit en toont nog eens de kwaliteiten waarover Frank Galan beschikt. Hij jongleert met alle noten, hoogtes en laagtes en de emotie die Frank uitstraalt is pure klasse. De single “Zolang Geleden” en de Spaanse versie “Boca de Ángel” zijn beide weldra te verkrijgen op alle streamingkanalen. Beide songs werden uitgebracht bij het Nederlandse platenlabel Smaragd Music en kunnen dus gedownload worden. (PADI)

Voor alle info : www.frankgalan.be – facebook.com/frankgalanofficial – De videoclip is te bekijken op YouTube via https://youtu.be/4HD4NRF9Ev8