Flemming (‘Amsterdam’) geeft op 4 maart zijn eerste grote soloconcert in Vlaanderen én Vlaamse belofte Jérémie Vrielynck verzorgt het voorprogramma

Hij is nog maar 26, maar met o.a. ‘Amsterdam’, ‘Zij Wil Mij’ en ‘Automatisch’ heeft FLEMMING ondertussen al meer dan 100 miljoen Spotify-streams op de teller staan en is hij één van de populairste artiesten in de Lage Landen. Aanstaande zaterdag 4 maart 2023 geeft hij met zijn liveband in Radar Lokeren zijn eerste grote soloconcert in Vlaanderen. Het publiek wordt opgewarmd door AISHA en de veelzijdige Jérémie Vrielynck, een muzikale belofte van 22 die ondertussen al hits scoorde met o.a. ‘Alleen bij jou’ en zijn huidige single ‘Kom je uit de hemel vallen’.

Met zijn nieuwste single ‘Paracetamollen’ wordt FLEMMING gretig gedraaid op radio en veelvuldig gestreamd door het grote publiek. Hij is niet alleen een sterke entertainer, maar met zijn muziek inspireert hij ook anderen en legt hij de muzikale lat telkens weer een tikje hoger.

Na succesvolle doortochten op o.a. Sunset Festival, de Student Kick-Off Gent en Q-Pop, waar hij in december 2022 één van de absolute smaakmakers was in het Antwerpse Sportpaleis, is FLEMMING klaar om met zijn liveband zijn eerste grote soloconcert te spelen in Vlaanderen. Dat gebeurt op zaterdag 4 maart 2023 in Radar Lokeren. “Ik vind het altijd fijn wanneer ik in Vlaanderen te gast mag zijn en merk hoe ik als artiest zo’n mooi draagvlak krijg. Ik kijk er ontzettend naar uit om bij jullie mijn eerste grote soloconcert te spelen, waar uiteraard alle bekende liedjes van de voorbije maanden de revue passeren. Collega-artiesten hebben mij al verteld dat ze in Vlaanderen extra aandacht schenken aan de liedjesteksten, iets wat mij nu al ontzettend blij maakt”, zegt FLEMMING.

Met een Zomerhit-nominatie voor ‘Als de zon schijnt’, een duet dat hij uitbracht met #LikeMe-ster Sali Haidara, en zijn actuele duetsingle ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’, die hij met Kimberly Fransens uitbracht en waarmee hij opnieuw de Ultratop 50 bereikte, was 2023 opnieuw een sterk jaar voor de 22-jarige Jérémie Vrielynck. Sinds hij in juni afstudeerde zit zijn carrière helemaal in de lift. Na zijn succesvolle doortochten op de Parkiesconcerten, mag hij aanstaande zaterdag 4 maart 2023 het voorprogramma verzorgen van FLEMMING. “Het is een ongelofelijke eer en een mooie kans om de mensen te mogen opwarmen voor wat hoe dan ook een mooie avond wordt. Ik heb onmiddellijk toegezegd toen ik het telefoontje kreeg met de vraag of we dit zagen zitten. Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen is FLEMMING één van de hotste en populairste artiesten van het moment”, zegt Jérémie Vrielynck enthousiast.

Naast Jérémie Vrielynck is voorafgaand aan het concert van FLEMMING ook nog een optreden voorzien van AISHA, die met haar krachtige en heldere stem onderwerpen aansnijdt die mensen in haar omgeving dagelijks bezighouden. (PADI)

Wie FLEMMING op zaterdag 4 maart 2023 in Radar Lokeren aan het werk wil zien, met vooraf het optreden van AISHA en Jérémie Vrielynck, kan daar nog bij zijn. De laatste tickets zijn nu te koop via www.ticketkopen.eu