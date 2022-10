Feest op Boektopia in Kortrijk: Anne-Laure Van Neer sleept 25ste Hercule Poirotprijs in de wacht

Ze heeft er enkele jaren geduld voor moeten oefenen, maar zaterdag was het dan toch raak voor schrijfster Anne-Laure Van Neer uit Mortsel. Op het daarvoor voorziene podium van Boektopia in Kortrijk mocht ze zich de 25ste laureaat noemen van de felbegeerde prijs die elk jaar het beste Vlaamse misdaadverhaal bekroont. Daarmee treedt ze in de voetsporen van onder meer Jef Geeraerts, Pieter Aspe uit Blankenberge, Rudy Soetewey, Toni Coppers en de Torhoutse Hilde Vandermeeren.

Met de winnende titel incluis, liet Anne-Laure Van Neer sinds 2015 al vier thrillers uit haar pen vloeien. Telkens met voornamen als titel: ‘Justine’, ‘Maurice’, ‘Louise’ en ‘Joséphine’. Terugkerend is dat elk verhaal telkens over oudere mensen gaat. Ook terugkerend, alle vier de boeken stonden op de shortlist van de Hercule Poirotprijs. “Ik ben ongelofelijk blij om deze erkenning te krijgen. Eigenlijk had ik nooit verwacht dat mijn combinatie tussen humor en misdaad de felbegeerde prijs zou kunnen winnen, omdat ik me ervan bewust ben dat humor en au sérieux genomen worden niet noodzakelijk verenigbaar zijn”, laat de auteur enigszins verrast optekenen aan onze redactie. “Maar kijk, nu sta ik in de rij van laureaten van de Hercule Poirotprijs en daar ben ik wel trots op.”

Als elk boek keer op keer genomineerd wordt om de prijs van beste misdaadroman in de wacht te slepen, moet er sowieso een bepaalde sterkte in de boeken zitten. Welke dat is, daar moet de schrijfster dan weer minder lang over nadenken. “Die ligt, denk ik, bij de combinatie van een relevant maatschappelijk thema, misdaad, humor en knuffelbare hoofdpersonages. Ze doen vaak ‘verkeerde’ dingen, maar altijd wel voor een goed doel.” Het mag duidelijk zijn dat het talent van Anne-Laure Van Neer niet onopgemerkt blijft en dat deze prijs haar ongetwijfeld geen windeieren zal leggen. Al staat de opvolger nog niet meteen op de planning. “Dat boek is nog maar een kiem in mijn hoofd, dus het zal wel even duren tot die er eindelijk ligt”, besluit ze. (PADI & Tom)

‘Joséphine’ werd uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en kost 22,50 euro. Meer info over Anne-Laure en haar boeken vind je op www.annelaurevanneer.com