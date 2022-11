FC De Kampioenen zorgt alweer voor primeur, de eerste bouwset van een Belgische TV-reeks is een feit, met de alompopulaire DDT alias Jacques Vermeire

De grootste tv-franchise van ons land heeft opnieuw een primeur te pakken. FC De Kampioenen heeft als eerste Vlaamse reeks hun eigen bouwset en komen zo in een rijtje te staan met Friends en Star Wars.

De nieuwe telg aan de merchandise-familie van FC De Kampioenen werd toegevoegd: de FC De Kampioenen bouwsets. Pieter De Wulf en Cedric Libbrecht van Groep 24 uit Brugge presenteerden deze nieuwe FC De Kampioenen items. Fans van de reeks kunnen vanaf nu zelf aan de slag om te voetballen met De Kampioenen of de eeuwige aartsrivaal: De Schellekens. In een speelgoedset waarbij je het veld kan nabouwen zitten acht minifiguurtjes vervat, waarvan vier Kampioenen met onder andere Xavier en Markske, en vier Schellekens. Naast het veld is er ook een tribune beschikbaar om na te bouwen. Ook de tribune zit in de heuse FC De Kampioenen-sfeer en bevat vier figuurtjes met onder meer trainer Pol, voorzitter Boma en buurman van De Kampioenen, DDT.

Jacques toont ‘zijn’ DDT-poppetje. Zoon Maxime staat er glunderend bij. © PADI/Daniël

We trappen een open deur in als we zeggen dat FC De Kampioenen nog steeds razend populair is als reeks, en dat is voor Jacques Vermeire alias DDT niet anders. Een recente poll op één van de Facebookfanpagina’s bewees nog maar eens dat DDT met kop en schouders de populairste buurman van De Kampioenen blijft. Met slagzinnen als “Zal’t gaan ja”, “Mijn infra…st…str…structuur” plantte DDT quotes in het collectief geheugen van tv-kijkend Vlaanderen voor de naburige eeuwigheid. De ontwikkelaar en uitgever van deze bouwsets, het Brugse bedrijf Groep 24 dat eerder ook al achter Monopoly FC De Kampioenen zat, ontving dan ook maar wat graag Jacques Vermeire om hem officieel de eerste dozen te overhandigen. Jacques Vermeire had zich voor de gelegenheid als DDT uitgedost.

Jacques Vermeire, samen met zoon Maxime, én de twee bouwdozen die net uit zijn. © PADI/Daniël

“Ik vind het nog steeds fijn dat het personage van DDT verder blijft leven vandaag. Ik blijf ook nog een grote fan van FC De Kampioenen, en zo te zien ben ik daar niet alleen in. Wat de aantrekkingskracht exact is, daar kan ik de vinger niet op leggen maar het gaat van generatie over op generatie. Dat ik met DDT deel mag uitmaken van die blijvende succesverhalen is alleen maar mooi. Dat DDT hier is nagemaakt en wordt opgenomen in deze bouwsets doe mij alleen maar eer en plezier aan”, bekent Jacques. (PADI)

Beide bouwsets ‘De Tribune’ en ‘Het Veld’ zijn nu al verkrijgbaar in de handel en online. Meer info via www.inthebox24.com/fcdk