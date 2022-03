FAITH: wanneer muziek passionele hoogspanning wordt!

Dààr is de nieuwe single ‘Elektriciteit’ van FAITH. De kracht van elektron, de creativiteit van producer Jean Pierre Kerkhofs, een tekst onder stroom uit de pen van Wendy D’joos. Dit zijn het proton en elektron die zorgen voor de elektronische lading in haar eerste song.

Verliefd zijn, omgaan met gevoelens, het positieve, het soms wat onzeker negatieve gevoel, het vormt samen met andere ionen de bron voor een opgeladen levensdroom.

Het moment waarop FAITH een persoon aankijkt en ze de elektriciteit door haar lichaam voelt stromen kan je mee beleven in deze song. Hoog geladen gevoelens die zorgen voor een stroomstoot die ‘passie’ heet, passie voor een nieuwe partner, een partner die zorgt voor energie, voor positieve hoogspanning waardoor je voluit samen gaat genieten van het leven. FAITH laat in ‘Elektriciteit’ voelen dat de vonken van de liefde moeten knetteren. Luister, kijk mee, zet samen met FAITH de schakelaar van de liefde op maximum!

Fabienne Vandevoordt – FAITH

Een eerste podiumervaring, op zesjarige leeftijd op school was de opstap naar meer.

Houdend van muziek, genietend van het stemgeluid van Adèle, Danna Winner, meeswingen op Abba, gewapend met een cassette recorder en de toenmalige Top30, zong Fabienne Vandevoordt alias FAITH vele uren mee als tiener op haar kamer. De geboorte van twee zonen, een dochter, een drukke job in het onderwijs, het hield FAITH niet tegen want: er stroomde muziek door haar aderen. Samen met haar dochter stemde ze de noten in het kerkkoor van Ordingen bij Sint-Truiden. Twee collega zangeressen en een keyboardspeler zorgden voor memorabele momenten tijdens vele huwelijksplechtigheden. Regelmatige uitstapjes naar de karaoke én optredens bij coverbands, het waren die kleine podia die FAITH haar zelfvertrouwen boostten. Een lokale horecazaak, waar “de artiesten” reeds thuis waren, was een springplank, FAITH kreeg er net dàt extra duwtje in de rug. Ondertussen is er veel ervaring, een goed gevulde agenda. Er ontbrak echter nog een eigen nummer. Met heel veel passie stapte FAITH Artsound Recording Studios binnen. Het resultaat is muzikale hoogspanning, een popschlager die blijft hangen. Samen met Msound-Pro: Marc Vanwelkenhuyzen wist FAITH die vonken perfect in beeld te brengen. (PADI & ST-Entertaincompany)

De single is te downloaden via de grote streamingplatforms.