Elton John openhartig in het boek ‘Elton John Farewell Yellow Brick Road”

In “Elton John Farewell Yellow Brick Road: Herinneringen aan mijn leven op tournee“, neemt Elton John de lezer mee op een meeslepende reis door zijn indrukwekkende carrière als een van de grootste muzikanten ter wereld. Hoewel het boek geen traditionele biografie is, geeft het een intiem kijkje achter de schermen van zijn afscheidstournee, die symbool staat voor een leven vol muziek, persoonlijke groei, en onvergetelijke ervaringen.

Elton John staat bekend om zijn flamboyante persoonlijkheid en extravagante optredens, en deze zelfexpressie komt ook in het boek goed naar voren. De verhalen zijn doordrenkt met humor, emotie en oprechte reflectie, terwijl hij terugblikt op de hoogtepunten en dieptepunten van zijn leven op tour. De anekdotes over het tourleven, ontmoetingen met beroemdheden en de dynamiek met zijn bandleden zijn zowel onderhoudend als inzichtelijk. Wat dit boek onderscheidt, is de manier waarop Elton zijn persoonlijke kant laat zien. Hij deelt openhartig verhalen over zijn worsteling met verslaving, zijn relatie met zijn familie, en hoe hij de balans vond tussen zijn carrière en zijn persoonlijke leven, inclusief zijn rol als vader en echtgenoot. Dit geeft het boek een diepere laag die verder gaat dan alleen de glamour van het artiestenleven. Visueel is het boek rijk geïllustreerd met prachtige foto’s van zijn optredens, kostuums en persoonlijke momenten, wat het verhaal nog levendiger maakt. Deze beelden, gecombineerd met zijn levendige schrijfstijl, brengen zijn verhaal echt tot leven. Hoewel de verhalen uit zijn tourleven fascinerend zijn, had het boek hier en daar wat meer diepgang kunnen gebruiken. Bepaalde aspecten van zijn carrière worden vluchtig behandeld, en het boek voelt soms meer als een verzameling herinneringen dan als een coherent geheel.

Al met al is “Farewell Yellow Brick Road: Memories of My Life on Tour” een prachtig eerbetoon aan Elton Johns lange en legendarische carrière. Het biedt fans een unieke kans om achter de coulissen te kijken en een glimp op te vangen van de man achter de briljante muziek en extravagante persoonlijkheid. Het is een aanrader voor elke liefhebber van zijn muziek en een must-read voor wie geïnteresseerd is in het leven van een rock-icoon. (PADI & Hannes)

Uitgeverij Pelckmans – 256 pagina’s – 54,50 euro – Te koop in de boekhandel.