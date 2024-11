Ella Luna danst niét rond de kerstboom, wél rond de dennenboom

De allernieuwste song van Ella Luna uit Oudenburg is een cover van ‘Rockin Around The Christmas Tree’, waarvoor ze ook zelf de Nederlandstalige tekst schreef.

“Ik wou de tekst simpel en vrolijk houden in deze soms donkere tijden”, aldus Ella. “De song gaat over de gezelligheid rond kerst en nieuwjaar. Gewoon lekker genieten van de kleine dingen en het gezellig samenzijn met vrienden en familie. Dit is toch iets waar we allemaal naar uitkijken en naar verlangen?” Voor het nieuwe arrangement en productie tekende opnieuw haar vertrouwde producer Patrick Hamilton en er werden noch kosten noch moeite gespaard om alles door het kruin van de Belgische (en Nederlandse) live muzikanten te laten inspelen. Ella hoopt dat jullie volop zullen genieten en uit volle borst gaan meezingen op dit vrolijke deuntje dat toch echt wel blijft hangen. (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingplatforms.