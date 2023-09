Eerste vriendenbal van Dave Calbo in Oostkamp was schot recht in de roos

In zaal Oud Stuivenberghe in Oostkamp gaf Dave Calbo zijn eerste vriendenbal. De zaal was tot in de nok gevuld. Iedereen wilde erbij zijn. Dat kwam ongetwijfeld ook door het mooie muzikale programma.

Herbert mocht openen. Het publiek was direct in de stemming. Daarna volgde gastheer Dave Calbo. Zijn vele fans waren duidelijk in hun nopjes. Met Paul Bruna en Suzy Marrel kon het ook niet verkeerd aflopen. Rita Cordy moest afhaken wegens ziekte. Als laatste stond Fabrizio Zeva op het podium. Deze zanger deed de zaal zowat ontploffen. Wat een stem heeft die artiest. Deze muzikale namiddag zal iedereen lang blijven onthouden. (PADI – foto’s Daniël)