Een Schlagerfestival-ster voor Sam Gooris en Lindsay: “Ik ben blij dat ik tussen de grote sterren mag liggen”

Na De Romeo’s, Laura Lynn, Christoff, Yves Segers, Willy Sommers, Bart Kaëll, Luc Steeno en gastheer Kürt Rogiers, was het de beurt aan Lindsay en Sam Gooris om aan de hoofdingang van de Hasseltse Trixxo Arena hun Schlagerfestival-ster op de befaamde Walk of Fame van Het Schlagerfestival officieel in ontvangst te nemen en te onthullen. Volksfiguur en één van de bekenste Hasselaren Jos Tuts had maandagnamiddag de eer om de sterren uit te reiken. In aanwezigheid van een ruime persbelangstelling werd er na afloop nog geklonken met een hartelijk ‘Tutske’, een jenever vernoemd naar Jos. Lindsay en Sam Gooris staan volgend jaar op Het Schlagerfestival 2024, dat op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondagnamiddag 24 maart 2024 plaatsvindt in Trixxo Arena Hasselt. De organisatie voegt ook Bram & Lennert, Jettie Pallettie en Garry Hagger toe aan de line-up.

“Ik ben hier vereeuwigd in de Hasseltse grond (lacht) voor de ingang van deze prachtige concertzaal. Ja, dat doet wel iets met een mens. Mijn Schlagerfestival-ster ligt in goed gezelschap, naast die van mijn broer Christoff, dus dat vind ik wel fijn. Rondom liggen die van Sam Gooris, Laura Lynn en Willy Sommers. Ik en blij dat ik tussen de grote sterren ag liggen. Ik sta volgend jaar al voor 9de keer op Het Schlagerfestival. Het is tof om hier te staan en de Flower Power editie is toch wel iets speciaals, want ik lig al wakker van de kledingkeuze (lacht). Het tv-spotje is inderdaad hilarisch. Het vluchtheuveltje waar we overrijden met het bijhorende gegiechel, straalt het plezier uit van ons, maar dat je ook terugvindt op Het Schlagerfestival. Het is één groot feest, zowel in ons busje, op het podium, als in de zaal. Iedereen moet aanwezig zijn, want het is het grootste feest van het jaar, waar wij allemaal immens naar uitkijken”, zegt Lindsay enthousiast.

Ook Sam Gooris kreeg een ster. © PADI

Niet op basketsloefkes, maar wel op z’n sportschoenen nam Sam Gooris eveneens dankbaar zijn Schlagerfestival-ster in ontvangst. “Tof dat we zo’n exemplaar ook fysiek mee naar huis mogen nemen”, zei hij glunderend. “Ik ben heel blij met zo’n Schlagerfestival-ster. Het is niet alleen een grote eer, maar ook een erkenning. Vooral vind ik het heel fijn dat ze aan de inkom ligt van de Trixxo Arena. Elke keer als de mensen hier naar een evenement komen, wandelen ze vanaf nu over mijn ster en gaan ze met een goed gevoel naar binnen om te gaan feesten (lacht). Dat mensen straks kijken naar de grond en zeggen: ‘Hier sie, de Goris is er verdorie toch ook weer bij’, doet mij een groot plezier. Ik ben niet bezig met het verzamelen van prijzen en onderscheidingen, maar dit doet mij enorm veel deugd. Ik ben daar iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft, heel dankbaar voor.”

Lindsay, Sam Gooris en Jos Tuts, de bekendste Hasselaar. © PADI

Naast het uitreiken van twee nieuwe Schlagerfestival-sterren voegt Het Schlagerfestival 2024 nog drie nieuwe namen toe aan de line-up: Feestorkaan Jettie Pallettie (‘Ik Zit In Een Cafeetje’) zorgt straks voor extra ambiance. Het populaire Ninoofse duo Bram & Lennert, die eerder al het succesvolle voorprogramma verzorgden van Niels Destadsbader zijn Sportpaleisconcerten, weet steeds te verrassen. Tot slot is ook Garry Hagger, bekend van o.a. ‘Het Allermooiste’, met zijn krachtig stemgeluid opnieuw van de partij. (PADI)

Lindsay in gesprek met Kurt Frederickx. © Patrick Depypere

Sam Gooris, Jos Tuts en Kurt Frederickx © PADI

Het Schlagerfestival 2024 – Flower Power editie – vindt plaats op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondagnamiddag 24 maart 2024 in Trixxo Arena Hasselt, met optredens van De Romeo’s & Sasha, Bart Kaëll, Lindsay, Sam Gooris, Garry Hagger, Bram & Lennert, Jettie Pallettie, Christoff en gastheer Kürt Rogiers. Flower Power is volgend jaar het centrale feestthema. Tickets en info vind je op www.hetschlagerfestival.be