Dit zijn de genomineerden voor het ‘Gala van de Gouden K’s 2021’

Het ‘Gala van de Gouden K’s 2021’ is aan zijn negende editie toe en ondertussen een gevestigde waarde geworden in showbizzland. Na een compleet uitverkochte en succesvolle editie van 2019 en een innovatieve versie van 2020 zal hét Ketnet-event van het jaar opnieuw doorgaan op zaterdag 29 januari 2022 in het Antwerpse Sportpaleis, indien de coronamaatregelen dat toelaten.

Het ‘Gala van de Gouden K’s 2021’ belooft weer een wervelende, spectaculaire show te worden. Straffe optredens, felbegeerde awards, de coolste uitreikers en het meest fantastische publiek: dat zijn de ingrediënten voor dit niet te missen feestje. Tijdens de show komen de Ketnetters te weten wie of wat in 2021 in de media en showbizz het populairste was bij de Vlaamse kinderen. Tijdens het Gala worden awards uitgereikt in tien categorieën. Wie wint, is de keuze van de Ketnet-kijker: zij kunnen stemmen op negen categorieën. Voor het tweede jaar op rij zijn de categorieën genderneutraal. Eén categorie wordt de avond zelf gekozen en uitgereikt. De live-show is op zaterdag 29 januari om 19 uur te volgen op Ketnet, de Ketnet-app of Ketnet-be. De show wordt meermaals integraal uitgezonden op Ketnet op zondag 30 januari om 8.30 en om 18.30 uur.

De genomineerden: Song 1. Rendez-Vous (Metejoor en Emma Heesters) – 2. Vuurwerk (Camille) – 3. De wereld draait voor jou (Regi ft. Niels Destadsbader) – 4. Waterval (K3). Ketnet-serie: 1. Hoodie, 2. Meisjes, 3. De Hoppers, 4. Gamekeepers. Familie-programma: 1. Belgium’s Got Talent, 2. De Container Cup, 3. Thuis, 4. The Voice van Vlaanderen. Ketnet-programma: 1. Karrewiet, 2. Surprise#LikeMe, 3. Ketnet Musical, 4. Trefbal Royale. Acteur: 1. Celine Verbeeck, 2. Armin Mola, 3. Pommelien Thijs, 4. Maarten Cop. Artiest: 1. Camille, 2. Regi, 3. Snelle, 4. Pommelien Thijs. TikTok-ster: 1. Elias Verwilt, 2. Timon Verbeeck, 3. Steffi Mercie, 4. Jonatan Medart. YouTube-hit: 1. Dylan Haegens, 2. Touzani, 3. Cemi, 4. Stien Edlund. Coole Ket: 1. Laura Tesoro, 2. Jelle Mels, 3. Naomi Janssens, 4. Nina Derwael. (PADI)