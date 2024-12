Disneyland Paris onthult iconische en meeslepende avondshow vanaf 10 januari 2025 én kondigt het allereerste Disney Music Festival aan

Disneyland Paris onthult ‘Disney Tales of Magic,’ een nieuwe avondshow die gasten meeneemt in de meest betoverende verhalen van Walt Disney Animation Studios en Pixar Animation Studios. Sinds de iconische shows Disney Dreams! en Disney Illuminations, die samen meer dan 50 miljoen toeschouwers trokken, zijn avondshows een must-see geworden voor alle bezoekers. Trouw aan zijn artistieke visie, verlegt Disneyland Paris de grenzen van innovatie en creativiteit door, voor het eerst, Main Street, U.S.A. mee te nemen in de show. Met deze nieuwe creatie combineert Disneyland Paris storytelling en innovatieve technologie om een magische en verbindende ervaring te bieden.

Vanaf 10 januari 2025 zal Disneyland Paris nieuwe technologische mogelijkheden presenteren, gebruikmakend van zijn expertise om gasten onder te dompelen in een unieke reis door de meest geliefde verhalen van Disney en Pixar. Waarbij niet alleen het Kasteel van Doornroosje, maar voor het eerst ook Main Street, U.S.A. een rol speelt. Dankzij 20 superheldere high-definition LED-videoprojectoren, slim verborgen langs Main Street, U.S.A., verandert deze iconische straat soms in een grote balzaal waar Assepoester en de Prins walsen onder de sterren, of in een kleurrijk Colombiaans dorp dat tot leven komt door de magie van de Madrigal-familie. Deze 20 minuten durende avondshow combineert vuurwerk, fonteinen en innovatieve technologieën voor een spectaculaire ervaring. Het bevat 60 gloednieuwe, ultrakrachtige verlichtingsarmaturen, 15 supervibrante lasers, een gloednieuw architecturaal LED-verlichtingspakket, iconische Star Flashstroboscopen en een vernieuwd, meeslepend audiosysteem. En niet te vergeten: drones, bestuurd door Dronisos, de officiële technologieleverancier van het resort, die 3D-figuren in de lucht boven het kasteel zullen creëren en zo een unieke visuele ervaring in Disneyland Paris neerzetten.

Disney Tales of Magic” zal de magie van Disney en Pixar verhalen herdefiniëren door middel van een unieke technologische vertoning. Voor deze complexe showprogrammering was meer dan 17.500 uur werk nodig, waarbij gebruik werd gemaakt van de meest geavanceerde 3D-technologieën. Om deze ongekende projectiekwaliteit te bereiken, hebben de teams van Disneyland Paris beroep gedaan op de expertise van het in Londen gevestigde NorthHouse, een bekroonde Creative House & Multimedia Design Studio, om de meeslepende visuele ervaringen van de show tot leven te brengen. “In Disneyland Paris hebben we er altijd naar gestreefd om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is in avondentertainment, en Disney Tales of Magic neemt die visie nog verder. Onze teams hebben echt iets magisch gemaakt, een ervaring die gasten zal boeien en inspireren voor de komende jaren. Voortbouwend op onze erfenis van innovatie, creativiteit en het vertellen van verhalen, zijn we enthousiast opdat deze show een blijvend deel van het verhaal van het Disneyland Park wordt” zei Natacha Rafalski, CEO van Disneyland Paris.

Gasten worden meegenomen op een emotionele reis en beleven de verschillende verhalen van Disney Animation, zoals Pinokkio, Assepoester, Beauty and the Beast, The Lion King, Lilo & Stitch en Encanto, evenals Pixar-films zoals Inside Out en WALL-E. Deze show viert de magie die in ieder van ons zit en roept universele emoties op, zoals het najagen van dromen, het aangaan van nieuwe avonturen met vrienden, liefde, herinneringen aan dierbaren en het gevoel deel uit te maken van een groep, een clan of gewoon een familie. Het krachtige verhaal, dat generaties verbindt, moedigt iedereen aan om de magische, onvergetelijke momenten in hun leven opnieuw te beleven.

Met meer dan 20 iconische nummers van de Disney Animation en Pixar films, zal de exclusieve soundtrack van de show, exclusief gecomponeerd voor deze productie, dierbare herinneringen oproepen terwijl de klassiekers in een frisse, levendige stijl opnieuw worden uitgevonden. Het hart van deze soundtrack is Live in Magic, een origineel lied uitgevoerd in het Frans als in het Engels door de getalenteerde Noémie Legrand, begeleid door een 100- koppig orkest opgenomen in de legendarische Air Studios in Londen. Live in Magic is gecomponeerd door Noémie Legrand, Tony Ferrari en Lucky West en belooft een ontroerende ervaring te worden voor iedereen. Wist je dat? Dit is slechts de vierde nachtshow in zijn soort die debuteert in Disneyland Paris sinds de opening. Disney Dreams! was de eerste in 2012 en legde de lat hoog voor wat een avondshow kon zijn, wat leidde tot de ontwikkeling van steeds spectaculairdere shows in de Disney Parken over de hele wereld. Deze shows blijven prijzen ontvangen voor hun creativiteit, met de Disney Electrical Sky Parade onlangs uitgeroepen tot European Top New Attraction 2024 door Parksmania Awards.

Vanaf 19 april 2025, zal Disneyland Paris de magie van muziek vieren met zijn allereerste Disney Music Festival, dat loopt tot 7 september 2025. Geïnspireerd door Frankrijk’s beroemde “Fête de la Musique,” zal dit festival de ervaringen van gasten gedurende hun dag in het Disneyland Park nog magischer maken door het aanbieden van onvergetelijke muzikale momenten. Overal in het Park zullen locaties tot leven komen met melodieën, concerten en shows die de rijke, diverse muzikale werelden van Disney en Pixar weerspiegelen. Van een pop/rock concert met de grootste hits van Disney naar een Minnie Mouse parade met haar marching band, en de zonnige melodieën van Vaiana, bezoekers zullen worden ondergedompeld in een levendige, feestelijke sfeer. Met live optredens van zangers die zowel geliefde klassiekers als hedendaagse hits van Disney en Pixar animatiefilms vertolken, zal dit muzikale evenement elke generatie laten meezingen en dansen. Sommige belevenissen, shows of evenementen zijn mogelijk niet beschikbaar of kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Dit kan te wijten zijn aan gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, ongunstige weersomstandigheden, grote onderhoudswerkzaamheden, veranderende openingstijden of sluiting van attracties. (PADI & Disney)

www.disneylandparis.be