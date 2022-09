Dirk Van Vooren over ‘Het Spook van de Operette’: “Of de mensen veel gaan lachen? Dat weten we nooit op voorhand”

Backstage Producties, het nieuwste Vlaamse productiehuis van James Cooke, Dirk Van Vooren, Bob Jennes en Nico Warrinnier is bezig met de uitwerking van ‘Het Spook van de Operette’. Deze klucht werd geschreven door Dirk Van Vooren – afkomstig uit Brugge – en Manu Jacobs.

Luc Caals, Hugo Sigal, Celien Hermans, Dirk Lavrysen, Martine de Jager, Maarten Bosmans, Bert Cosemans en ook Dirk Van Vooren spelen erin mee. Na de repetitie sloegen we een babbel met Dirk Van Vooren.

‘Het Spook van de Operette’ klinkt griezelig, precies Halloween, maar als ik het hier zo zie…

Dirk: “Het is om te lachen hé. Daarom staat er ook bovenop de affiche Caals & Van Vooren omdat het voor ons is gemaakt. We hebben gezocht welke acteurs we er het best zouden kunnen bij laten matchen. Dat is ons aardig gelukt, we zitten met een topcast met ook Hugo Sigal. Het is eigenlijk een verhaal. Jullie zagen net het stukje na de pauze. Jullie zagen eigenlijk een climax die misschien moeilijk te volgen was, want je zag de personages niet groeien. Het is zeker geen Halloween- voorstelling zoals de titel je waarschijnlijk zou doen vermoeden.”

Is het een volledig nieuw stuk?

Dirk: “Ja, een volledig nieuw stuk. Het is geschreven omdat Luc 70 werd op 11 augustus jl. Vorig jaar kwam hij naar ons toe met de boodschap dat hij dit jaar 70 wordt en 50 jaar op de planken staat. Kunnen we nog iets samen doen? We deden in 2019 samen een revue, maar we wouden iets anders doen dan een revue. Luc had de revue van Stany Crets dus al gedaan en twee keer na elkaar zou weinig verrassend zijn. We wilden Caals & Van Vooren serveren aan de mensen, maar dan in een ander kleedje.”

Dirk Van Vooren, Hugo Sigal en Luc Caals. © PADI/Daniël

Het is eigenlijk een beetje een verjaardagstuk?

Dirk: “Goh een verjaardagsstuk is veel gezegd. Het idee is wel ontstaan door Luc zijn verjaardag.”

Staan er nog dingen gepland om samen te doen met Luc?

Dirk: “Er staat verder niets meer gepland. Het hangt ook af van het publiek hoe ze hierop zullen reageren.”

Is het angstig afwachten voor jou?

Dirk: “Ja zeker! Het theater is geen wetenschap he. Wij repeteren lang en staan er volledig achter. We kunnen wel denken van bij die woorden gaan de mensen wel lachen, maar dat zijn veronderstellingen. We weten dat natuurlijk nooit op voorhand. Dat kunnen we pas weten wanneer ons publiek in de zaal zit en wij dit stuk opvoeren.”

Hoe gaat het met Backstage Productions?

Dirk: “Alles okee. De violen en neuzen staan in dezelfde richting. Volgende week maken we alweer een nieuwe productie met cast bekend. In dat opzicht is het een trein die vertrokken is.”

Is zo’n samenwerking beter?

Dirk: “Het is anders. De noodzaak om te gaan samenwerken kent iedereen. Het was nodig langs beide kanten door de gevolgen van de corona crisis. Nu is het nog niet beter door die energiecrisis. Het is zeker verrijkender.”

Hoe is het met de voorbereidingen van de ‘Winterrevue’?

Dirk: “De revue is nog niet helemaal klaar. Eerst moeten we dit van de rails krijgen. Maar achter de schermen ben ik wel al bezig met Stany om alles voor te bereiden.” (PADI)

‘Het Spook van de Operette’ is van 7 tot 30 oktober te zien in Theater Elckerlyc. Tickets en informatie:

https://www.backstage-producties.be/programma/het-spook-van-de-operette-een-geestige-klucht.