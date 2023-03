Dirk Van Vooren over ‘Calendar Girls’: “Zet zeven vrouwen bij elkaar én dat is om problemen vragen? Maar bij Backstage Producties helemaal niét!”

Bij Mooy in Antwerpen werd de cast van ‘Calendar Girls’ voorgesteld. Backstage Producties van de producenten James Cooke, Bob Jennes, Dirk Van Vooren (uit Brugge) en Nico Warrinnier (uit Brugge) zien het méér dan zitten met zo’n topcast. Vanaf 21 april kan je in Theater Elckerlyc komen kijken naar Ann Van den Broeck, Sandrine André, Greet Rouffaer, Katrien De Becker, Katja Retsin, Veerle Malsschaert, Mieke Bouve en de enige mannelijke speler Johan Terryn in een regie van Katelijne Verbeke uit Gent.

“Backstage is nog maar zes maanden bezig en nu stellen we al de zesde voorstelling voor of bijna maandelijks een nieuwe première”, zegt producent Dirk Van Vooren. “Het is pittig, maar het is zo leuk. We voelen dat die synergie van beide huizen loont. De samenwerking tussen James en mij zit goed, de samenwerking tussen Bob en Nico is super. De samenwerking tussen alle vier is een ideale match.”

Is het moeilijk om nieuwe en vooral goede producties uit te zoeken?

Dirk: “Moeilijk! Je probeert iedere keer jezelf te overtreffen en wat heel belangrijk is: je moet volk naar je theater lokken. Dat doe je niet enkel met een goede cast, maar ook met een interessant stuk. Kijk maar naar ‘Moord op de Oriënt Express’. Dit was niet enkel en fantastische cast, maar de verkoop zat al goed met enkel maar de titel van het stuk. Met ‘Calendar Girls’ is dat ook zo. We zijn al bijna 1.000 kaarten aan het verkopen, enkel door de titel. Nu zou dat verder moeten ontploffen door de bekendmaking van de cast. Het is altijd een en-en-en verhaal. Een goed stuk, ideale periode, ideale cast, goede regisseur, de bezieling van wie erachter zit moet kloppen. Tussen James en mij klopt dat wel.”

Hoe geraak je aan de juiste cast? Bespreken jullie dat vooraf onderling met elkaar of is het ‘bepaalde mensen een plezier doen’?

Dirk: “Je begint met je stuk. Dat lezen we en we kleven er passende namen op. Wat voor ons belangrijk is de juiste regisseur zoeken. James was aan het samenwerken met Katelijne voor ‘Assisen’. Hij wilde bij dat clubje van vrouwen ook een vrouwelijke regisseur plaatsen, zodat het geheel klopt. Met Katelijne zijn we dan beginnen puzzelen wie in welke rol we zouden plaatsen. Dit is dan het resultaat: zeven toffe vrouwen bij elkaar die waarschijnlijk zullen matchen met elkaar en die zullen zorgen dat het zal spetteren. Het is zoals Katelijne zei: ik ga ze niet moeten regisseren, want het zijn allemaal zo’n goede actrices dat het vanzelfs zal komen.”

Ik hoor dat bij bepaalde producties backstage de cast niet overeen komt. Maakten jullie dat al mee dat er problemen waren? Dat de ene met de andere niet meer door dezelfde deur kon?

Dirk: “Och, niet overeen komen… We zijn allemaal acteurs. We zijn allemaal gevoelig en kwetsbaar ,want je stelt je op een podium kwetsbaar op. Ik denk dat heel veel onzekerheden ervoor zorgen dat er inderdaad spanningen ontstaan. Ik ondervond dat nog niet, maar als dat voorkwam werd dat vlug door de creatieve ploeg onderdrukt. Aha, denk je misschien aan het volgende: zet zeven vrouwen bij elkaar en dat is om problemen vragen? Wij moeten ons daar niet aan verwachten. Dit stuk is opgebouwd rond een hecht vriendinnenclubje. We deden al een fotoshoot en er werd al veel gelachen. Ook hier op deze persconferentie waren ze allemaal veel vroeger dan voorzien en zie je duidelijk dat het heel plezant verloopt. Er kan wel eens een gezonde spanning zijn, maar dat is niet slecht dat een prikkel elkaar scherp houdt.”

Adieu corona, het is terug ontzettend druk en je bent daar zeker en vast heel blij mee. Wat valt er nog in de komende maanden te beleven?

Dirk: “Recent stelden we ons nieuwe seizoen voor. Er komt nog heel veel aan. We gaan op hetzelfde elan verder. We brengen een heel brede waaier van producties en shows. We gaan dat zo blijven volhouden.” (PADI)

Van vrijdag 21 april tot en met zondag 14 mei in Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen. Info en tickets: www.backstage-producties.be