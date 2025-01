Dirk Van Vooren maakt comeback in Het Witte Paard in Blankenberge en vervolledigt de cast van de namiddagshow ‘Zen Aan Zee’

De bekende komiek Dirk Van Vooren vergezelt deze zomer Ingeborg op de planken van de namiddagshow ‘Zen Aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Deze vrolijke variétéshow brengt humor, ontspanning en zomerse sfeer voor jong en oud. Het publiek mag zich verwachten aan een breed familiespektakel met alle ingrediënten waarvoor Het Witte Paard al bijna 90 jaar bekend staat: muziek, humor, spektakel en ambiance.

Dirk Van Vooren is sinds 1996 een graag geziene gast in het variététheater in Blankenberge. Met zijn feilloos gevoel voor timing en spitsvondige humor zorgt Dirk Van Vooren keer op keer voor een onvergetelijke show. In ‘Zen Aan Zee’ neemt hij het publiek mee op een luchtige reis vol lachen. Het einddoel? Volledig zen genieten van een hilarisch spektakel. De perfecte middagactiviteit voor een zomerdag aan de kust. De multi-getalenteerde Patrick Onzia is al jaren een vaste waarde in Het Witte Paard. Met hem wordt een sterke zangstem toegevoegd aan de cast. Als acteur-aangever vormt hij de ideale sparring partner van Dirk Van Vooren, Ingeborg en Christophe Stienlet. Met ook zangeres Lissa Lewis, zanger David Vandyck, de danseressen van de Vegas Showdancers en spectaculaire internationale acts is de cast van de vrolijke zomershow ‘Zen Aan Zee’ compleet. ‘Zen Aan Zee’ is geschikt voor een breed publiek van 7 tot 107 jaar oud, en vormt een hoogtepunt in het zomerprogramma van Blankenberge. (PADI)

Vanaf 27 juli tot en met 13 september 2025 in Het Witte Paard in Blankenberge. Tickets bestel je via www.witte-paard.be, telefonisch via 070 250 200 of aan één van de balies van de WP Hotels in Blankenberge.