Dirk Duval stelt mini kerst-album voor tijdens shownamiddag in Mandeldaele in Izegem

Op zondagnamiddag of tweede kerstdag 26 december staat Dirk Duval uit Eeklo op het podium van zaal Mandeldaele in Izegem. Dirk stelt daar zijn jongste kerst-cd ‘Christmas Feelings’ voor aan het publiek, een mini-album met vijf van zijn favoriete liedjes. Die namiddag zijn er daar ook optredens van Herbert Verhaeghe, Tom & Tamara, Kitana.

“Sorry”, zegt Dirk Duval net vooraleer we ons gesprek zouden beginnen. “Inderdaad sorry, want mijn mini-album rond kerstmis moest al eerder zijn uitgekomen. De perserij zat echter met enkele coronagevallen, waardoor we halsoverkop nog moesten uitwijken naar een andere perserij. En eerlijk, we waren ook wat laat met het nieuwe concept”, lacht Dirk. “Ik zei toevallig eens tegen David dat ik enkele kerstliedjes wilde uitbrengen. ’t Was niet mijn bedoeling om dit nog in 2021 te doen, maar David boekte direct een studio en we waren vertrokken. Uiteindelijk ben ik toch trots dat ik ook vandaag (maandagnamiddag 20 december, padi) al mijn nieuwe kerstsingle kon voorstellen in zaal Mandeldaele. Op het mini-album staan er vijf kerstmissongs, mijn favoriete liedjes: ‘Een oude kerstmiskaart’ van Will Tura, ‘White Christmas/Witte Kerst’ (tweetalig gezongen), ‘Driving Home For Christmas’, ‘O Holy Night’ en ‘Blue Christmas’ (Elvis Presely). Dat was geen moeilijke keuze, want die liedjes stonden al een tijdje op mijn voorkeurlijstje. Was er echter meer tijd geweest, dan was het een volledig album geworden.”

© PADI/Daniël

Op zondag 26 december ben je welkom voor een gezellige show in zaal Mandeldaele in Izegem. Om 10.30 uur worden de deuren geopend voor wie langskomt om te eten. Vanaf 14 uur begint de show met optredens van Herbert Verhaeghe, Tom & Tamara, Kitana en natuurlijk ook Dirk Duval. Het kerstdiner bestaat uit een aperitief met hapjes, soep, voor- en hoofdgerecht, dessert met koffie. Het diner én de show kost 49 euro per persoon. (PADI)

Reserveren op 0471 77 76 27.