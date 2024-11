Deep Bridge brengt vanaf 7 december een eigen musicalversie van ‘Peter Pan’ in Antwerpen, Gent én Hasselt

Vanaf 7 december 2024 presenteert Deep Bridge een volledig eigen musicalversie van het tijdloze verhaal van ‘Peter Pan’ in Antwerpen, Gent en Hasselt.

Sophie Janssens (Peter Pan), Nordin De Moor (Kapitein Haak), Lotte De Clerck (Wendy), Lotte Stevens (Tinkerbel), Jozefien Grossen (Nana) en Jervin Weckx (Mr. Smee) krijgen op deze betoverende reis ook een stevige lading zeer jong musicaltalent mee, want maar liefst 14 jonge avonturiers tussen 8 en 13 jaar wisten ook een reispas naar Neverland te bemachtigen. Deze cast is al in volle voorbereidingen. Zelf werden we uitgenodigd naar Deep Bridge in Wilrijk om een kijkje te komen nemen tijdens de kostuumpas van de hoofdcast. We woonden ook een open repetitie bij. (PADI – foto’s FODI)

Kapitein Haak alias Nordin De Moor tijdens het passen van zijn kostuum en de pruik. © PADI

Info en tickets: www.deepbridge.be

Kapitein Haak © PADI