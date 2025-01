‘De Mugge Van Brugge’ triomfeert met “Ejjet g’hoârd” in het Concertgebouw van Brugge en komt volgend jaar terug

Met zijn eindjaarconference heeft Kevin Rombaux – beter bekend als ‘De Mugge Van Brugge’ – bewezen dat hij een blijver is in het Vlaamse comedylandschap. Wat begon als een ‘weireldtournee ‘langs de kleinere Brugse zalen, groeide dit jaar uit tot een overweldigend succes in het prestigieuze Concertgebouw van Brugge.

Dat succes was letterlijk zichtbaar: de zaal was tot de nok toe gevuld. Zelfs de achterste rij van het tweede balkon, dat bij veel artiesten vaak niet eens in de verkoop gaat, was volledig bezet. Met een flinke dosis zelfvertrouwen – maar toch met een licht trillende stem – verwelkomde De Mugge zijn publiek en dat was onmiskenbaar zijn publiek. Vanaf de eerste minuut hing de zaal aan zijn lippen, want De Mugge weet hoe hij Bruggelingen moet raken, zowel met zijn humor als met zijn vuile moppen.

De eindjaarsconference was doorspekt met scherpe grappen over de Brugse actualiteit en politiek. Franky Demon (cd&v) was het prominente doelwit, maar ook wijlen en oud-burgemeester Patrick Moenaert werd op unieke wijze in de bloemetjes gezet. De Mugge’s spitsvondige moppen werden ondersteund door krantenartikelen, die op het scherm werden geprojecteerd. Naast humor was er ook even tijd om stil te staan bij bepaalde zaken. Zo vertelde hij dat zijn zoon betrokken was bij het busongeval in Veldegem. Hij was blij dat die man zijn zoon en andere kinderen redde van de dood. Vele mensen vroegen zich dan ook af of hij daar een mop over zou maken. De Mugge zou Kevin niet zijn als hij daar natuurlijk een mop overmaakte. Met permissie: het was zeker geen misplaatste mop, maar een verhaal dat uit de context werd getrokken. Met “Ist nietend, ist leute” als rode draad loodste De Mugge zijn publiek door een avond vol lachen en af en toe een stevige lachtraan. Hij toonde dat hij niet alleen een meester is in satire, maar hij weet als geen ander welke humor er werkt bij de nuchtere Bruggeling.

De aankondiging dat hij volgend jaar terugkomt naar het Concertgebouw met “Ment g’hoârd”, werd dan ook met een daverend applaus ontvangen. Wie erbij was, weet het zeker: De Mugge hoort thuis in de grootste zalen. Wie hem gemist heeft, krijgt op zaterdag 11 januari nog de kans om hem te zien. Dan speelt hij zijn allerlaatste conference van 2025 in de Magdalenazaal in Brugge. Kevin nodigt jou alvast uit om volgend jaar samen met 1200 andere Bruggelingen het comedyseizoen te openen. (Mervyn & PADI)

