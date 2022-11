De Melando’s stuurden ‘onbekend persoon’ van het podium tijdens het optreden van Muzikantenstad in De Leest in Izegem

Woensdagnamiddag: Muzikantenstad vierde hun 25ste verjaardag met een jubileumshow voor de eveneens jarige seniorenraad van Izegem die 50 kaarsjes mocht uitblazen en dit in CC De Leest in Izegem. En wat gebeurde er daar tijdens deze show?

Filip D’haeze, Doran, Ellis, Nadia, Michael Lanzo, De Melando’s, Lissa Lewis, PC Brown… ze waren allemaal van de partij, aangevuld met een sterke liveband. Ook Amélie, Yachaira, Nathan en Ricardo van Dansschool Dançar uit Roeselare waren van de partij. De show begon met ballet én ‘We Gaan Er Eentje Pakken’ van Filip D’haeze, waarna er constant iets te beleven viel op het podium.

© PADI/Daniël

Frank nam de ‘onbekende’ bij de kraag en stuurde die weg. © PADI/Daniël

Zo’n 30 minuten na de start speelden Chris & Frank alias De Melando’s op hun accordeon ‘Music’. Daarna informeerden ze bij het publiek welk nummer er het meest wordt aangevraagd om op accordeon te spelen. Inderdaad ‘Circus Renz’ én ook dàt liedje begonnen ze te spelen. Ze waren nog maar enkele noten ver of daar kwam een ‘onbekend persoon’ op het podium die hun optreden verstoorde. Chris en daarna Frank stuurden hem terug weg, want blijkbaar was die man één dag te vroeg om in dezelfde zaal op te treden.

Frank in discussie met die ‘onbekende persoon’. © PADI/Daniël

En Animolly toonde waar hij goed in is, waardoor ‘Circus Renz’ op een andere maar prachtige manier werd opgevoerd. © PADI/Daniël

Even later werd het voor iedereen duidelijk: dit was een goed ingestudeerde act die werd opgevoerd, want de derde persoon was niemand minder dan de bandparodist Animolly die dan toch besloot van mee te doen. Chris en Frank speelden verder op accordeon ‘Circus Renz’, waarna Animolly inviel op zijn instrument én hij deed dat nog heel goed ook.

In de loop van de show kwam Animolly nog een tweetal keren terug en telkens wist hij het publiek te entertainen met zijn voorstelling. De mensen klapten mee in de handen, zongen mee en moesten vooral veel lachen met zijn grappen. (PADI)

Donderdag 17 november: vanaf 14 uur is Muzikantenstad nogmaals te gast in De Leest in Izegem. Volgens onze laatste informatie is die show uitverkocht!