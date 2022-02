DE MEEZINGERS zijn terug met o.a. Koen Crucke, Peter Bulckaen, Donaat Deriemaeker…

Net voor de zomer van 2021 werd de band DE MEEZINGERS opgericht, met het idee van streamingconcerten te gaan doen. Ze mochten de zomer van 2021 inzetten met een concert met beperkt publiek dat werd gestreamd vanuit Zemst.

De reacties van organisatoren, publiek en artiesten waren unaniem positief. De zin om er mee verder te gaan was dus groot. Maar vanaf nu dan liefst voor een uitbundig, dansend en meezingend publiek. Wie zijn DE MEEZINGERS eigenlijk? Dit is een band die bestaat uit een heleboel zingende tv-gezichten, waarvan er steeds vier (in wisselende bezetting) komen optreden, begeleid door vier topmuzikanten. Het unieke aan deze vrolijke bende is dat ze tijdens de hele show allemaal samen zingen. En dat zorgt voor flink wat interactie, show en dynamiek. Ze hebben een breed repertoire met liedjes in alle talen die door jong en oud worden meegezongen in een set met liedjes van Will Tura tot Tina Turner, van Clouseau via Village People tot Samson & Gert.

© Dimitri Vanlommel

In DE MEEZINGERS zitten mensen als Loes Van den Heuvel (FC De Kampioenen), Koen Crucke (Samson & Gert), Lennart Lemmens (Thuis), Peter Bulckaen (Familie), Donaat Deriemaeker (VRT) en Stef Poelmans (Nickelodeon, Pickx)… En in de nabije toekomst zullen er nog nieuwe tv gezichten opduiken! (PADI)

Contact: www.dhollandermusic.be