De meest vermaarde Michael Jackson tribute-act van Europa is zaterdag te gast in Kursaal Oostende

Aanstaande zaterdag strijkt de Michael Jackson-manie nog eens neer in Oostende. Het absolute recordalbum van de The King of Pop, “Thriller”, bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd met een wervelende show.

In 2016 stond deze act een eerste keer in het Oostendse Kursaal met een nagenoeg uitverkochte zaal. Ook in 2019 werd die stunt herhaalt. Na enkele jaren pauze is er nu dus een vervolg op de passages van de Michael Jackson Tribute. Impersonator van dienst is Christ’OF die in 2002 complimenten kreeg van The King of Pop zelf, toen hij voor Michael Jackson optrad: “You must practice every day to be so good”! Bovendien won hij de tv-show “My Name is Michael”, wat hem meteen de beste impersonator van de Benelux maakte. Christ’OF, die niet alleen maar imiteert, maar Michael Jackson als het ware belichaamt zal echter niet alleen op podium staan. Hij laat zich omringen door een full live band met gitarist, bassist, drummer, blazers en backing vocals. En alsof dat nog niet genoeg is, liet organisator Pieter De Wulf van Show-time.be weten dat er nog een groep dansers mee zullen komen ook om alles in ware MJ-stijl aan elkaar te dansen en grooven. “Ik ben opgetogen dat we met deze voorstelling opnieuw in Oostende staan.” aldus De Wulf. “We stonden vorige maand nog in Paleis 12 in Brussel maar de show hield in het verleden ook al halt in de Heineken Music Hall en Koningin Elisabethzaal Antwerpen. Het voelt fijn om opnieuw een mooi gevuld Kursaal te kunnen aandoen met deze Michael Jackson Tribute. We zitten trouwens op schema om uit te verkopen, maar er zijn nog enkele mooie plaatsen beschikbaar voor de liefhebbers die last-minute willen afzakken voor een spetterende avond met The King of Pop.” (PADI)

Christ’OF © PADI/Daniël

Info en tickets voor de voorstelling van dit weekend via www.show-time.be