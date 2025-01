Davy Gilles uit Westerlo viert zijn verjaardag de avond zelf met een ‘Happy Birthday Dinnershow’ in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

Op maandag 10 februari blaast Davy Gilles van De Romeo’s 49 kaarsjes uit. Dezelfde avond viert Davy – samen met zijn fans – zijn verjaardag in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Davy woont in Westerlo en toch komt hij voor zijn verjaardagsfeest naar Kachtem in West-Vlaanderen. De reden?

“Mijn publiek kent ondertussen al de weg naar het Rhodesgoed. Men is ook al gewoon dat daar optredens in de week worden georganiseerd, gecombineerd met een dinner. Dat helpt natuurlijk want mijn verjaardag valt dit jaar op een maandag en ik wilde absoluut op mijn verjaardag zelf iets organiseren. Het is ook altijd zeer leuk vertoeven in het Rhodesgoed. De uitbaters Wim, Hilde en hun team zijn vriendelijke mensen. Je krijgt er lekker eten met een fijne bediening in een topsfeertje. Zelfs de polonaise ontbreekt daar nooit. Ik heb ook veel trouwe fans in West-Vlaanderen. Ik hoop dat ze mijn verjaardagsfeestje komen meevieren.”

De trap in Brasserie Rhodesgoed. © PADI

Davy zal zich tijdens het dinner niet verstoppen, maar wel mee aan tafel zitten en er een heel gezellige avond van maken. Tussen het voor-, hoofdgerecht en dessert zal hij optreden. Hij brengt een mix van eigen nummers en covers. “Liedjes met een lach en een traan, die iedereen kan meezingen. Maar we gaan vooral die avond veel plezier maken. Ik word immers maar één keer 49 jaar. Trouwens, zolang de mensen enthousiast mee doen, zal ik vrolijk blijven zingen.” (PADI)

Prijs: 58 euro, inclusief voor- hoofdgerecht, dessert en optreden. Exclusief dranken. Reservatie via www.rhodesgoed.be of 051 32 02 20.