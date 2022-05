David Vandyck brengt op vrijdag 6 mei ‘Licht Aan De Overkant’ uit: “Door Will Tura ben ik een klein beetje misvormd”

In de voorbije weken leefde David Vandyck uit Zedelgem toe naar vrijdag 6 mei én eindelijk is het zover, want inderdaad vandaag komt zijn nieuw album ‘Licht Aan De Overkant’ uit. David werkte samen met heel wat klinkende namen, waardoor hij een parel van een cd uitbracht. Inderdaad, een parel, mét sterke songs, waarop David zo trots is. We spraken met David af aan in Den Herberg in ‘zijn’ Zedelgem, waar hij al meerdere jaren woont, samen met echtgenote Isabelle en de zoon.

Het is zover: je hebt een nieuw studioalbum ‘Licht Aan De Overkant’. Van waar die titel?

David: “Die titel is een track die deel uitmaakt van het album. Het nummer werd heel laat gekozen. Eén van de eerste songs was ‘Volle Maan’. Dàt was heel lang de werktitel, maar naargelang we alle tracks hadden verzameld, stelden we vast dat we een heel positieve plaat hadden gemaakt met heel veel positiviteit, met thema’s die veel positiviteit opwekken rond liefde, vriendschappen, hoop… Als we dan één track moesten kiezen die de lading dekt, dan is het wel ‘Licht Aan De Overkant’. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar positiviteit en dit na twee moeilijke corona jaren. ‘Licht Aan De Overkant’ is een titel die heel sterk tot de verbeelding spreekt.”

Je hebt het album gemaakt in volle coronatijd met jouw producer Gordon Groothedde, de man die ook al met Nick & Simon samenwerkte en waarmee uw vorig album hebt gemaakt. Hoe verliep die samenwerking?

David: “In 2017 leerden we elkaar kennen en toen begonnen we samen te werken. Eén jaar later kwam ‘Ik Leef Voor Jou’ uit. Voor mij was het een evidentie dat Gordon mijn nieuw album zou producen. Hij is niet enkel een fantastische producer, maar het klikt ook op menselijk vlak. Gordon is een heel goede vriend geworden. Ik kan er altijd bij aankloppen voor raad of advies. Ik ga een keer naar daar, hij komt een keer met zijn gezin bij ons thuis maar we lopen elkaars deur niet plat. We werkten zo’n 2,5 jaar aan de plaat. Gordon is mijn oudere muzikale broer. Bekijk ik mijn traject, dan bemerk ik dat hij ook bij mij voor de nieuwe cd dingen uit mij haalde dat ik niet wist dat ik dat kon.”

Je hebt een nummer gemaakt met Sam Bettens van K’s Choice? Je hebt ook samen geschreven met Jasper Steverlinck. Er was de onverwachte ontmoeting met Krezip. Ook Nick & Simon hebben met je samen geschreven. En hoe strikte jij Milo Meskens? Dan is er nog het liedje ‘Morgen Komt De Rest’ van jouw gitarist en je strikte ook de songschrijvers van ‘team Maan’?

David: “Er ontstonden spontaan samenwerkingen, andere kwamen dan weer door de platenfirma op mijn pad, maar de meeste samenwerkingen ontstonden toch op een organische manier. Jasper Steverlinck en ik hebben allebei dezelfde zangleraar. We kruisten elkaar. Hij had gedaan, ik ging net binnen. We begonnen een praatje te slaan. We wisselden telefoonnummers uit. Normaal zou Jasper al op de vorige plaat verschijnen, maar dan kwam voor hem ‘Liefde voor Muziek’ en hij kreeg het enorm druk. In volle corona belde ik hem op en vroeg ik of hij wilde meeschrijven. Hij twijfelde niet en zei direct ‘ja’. We zijn samen naar Nederland gereden, een hotel geboekt, samen gegeten en ’s morgens trokken we naar de studio. De hoek van het liedje ‘Neen Nooit Meer’ was er direct en dat werkten we ook direct uit in de studio. Sam Bettens leerde ik dan weer kennen tijdens Radio 2-Zomerhit in 2018, want toen was ik ook genomineerd. We stonden backstage, begonnen te praten. Plots kwam ik met de clip ‘Ik Leef Voor Jou’ op het scherm. Ze zei een mooi nummer, schudde mijn hand. We hielden altijd contact. Toen Sam meedeed aan The Masked Singer feliciteerde ik hem en vroeg ik hem of hij wilde meeschrijven aan mij nieuwe plaat. Hij zei dat hij zoiets normaal niet doet, maar hij beloofde toch van mee te schrijven. Toen schreef hij ‘Ideaal Begin’, samen met Tom Lodewijck, de gitarist van Clouseau. Krezip met Jacqueline Govaert gebeurde dan weer via mijn producer Gordon. Dat was even in mijn wang knijpen. Ik zat samen in de studio met Jacqueline om te schrijven. De song heet ‘Nooit Meer Alleen’ en dat lied leunt het meest aan bij de vorige plaat. Een liedje over het moment van de allereerste ontmoeting met Isabel. Wat gaat er door je heen als je de liefde van je leven tegen komt? Wat flitst er door je hoofd? Dat hebben we in ‘Nooit Meer Alleen’ verwoord. Nick & Simon leerde ik eveneens enkele jaren geleden kennen. We zitten bij dezelfde platenfirma Warner Music. Ze deden in Koffieshop Maurice in Antwerpen een showcase. Daar ontstond tussen ons het allereerste contact. Ik ging ook hun openingsact in Kursaal Oostende. Nick bleef altijd contact houden. Toen ik bij Gordon in de studio zat, kreeg hij toevallig telefoon van Nick voor iets anders. Hij zei dat ik daar zat en vroeg of hij zin had om samen te werken. Nick zei direct ja. Er werd een datum geprikt en voila. Milo Meskens ontstond dan weer op een totaal andere manier… Aan iedere samenwerking hangt er een verhaal. Waar ik trots op ben, is dat ik mensen kon strikken uit verschillende genres. Dat is de sterkte van de plaat en daar ben ik wel trots op. Het blijft op en top David Vandyck, maar ik ben telkens beïnvloed in de songwriting door mensen van verschillende plumages. Ik werkte samen met mensen uit de pure rockscène (K’s-Choice, Sam Bettens), pop (Milo Meskens, Jasper Steverlinck), het populaire met Will Tura, de Nederlandse pop (Nick & Simon), de song ‘Ken Je Mij’ geschreven met het Team Maan. Het mooiste is dat niemand dacht aan hokjes. Iedereen deed het uit pure liefde voor de metier en songwriting, puur voor de muziek en dat is het allerschoonste.”

David Vandyck © PADI/Daniël

Milo Meskens, Jasper Steverlinck, Sam Bettens, Krezip én producer Gordon Groothedde. Dat zijn echt héél grote namen om die als Vlaming te strikken. Zorgen zij er voor dat ‘Licht Aan De Overkant’ jouw beste studioalbum is geworden?

David: “Als het een succes wordt, hangt enkel af van het publiek. Het zijn zij die beslissen of het al dan niet een succes wordt, maar ik ben persoonlijk heel trots op deze plaat. Ik wil niet hervallen in clichés, want ik weet dat heel veel artiesten dat zeggen, maar voor mij is het effectief de béste plaat die ik al heb uitgebracht. Waarom? Ik had door corona tijd om die cd te maken. Ik kon nadenken wat ik wilde erop zetten. We konden er kwalitatief aan werken. Als je dan ook nog eens al die namen kan strikken, dan is dat een Godsgeschenk. Toen ik begon met mijn carrière had ik nooit mogen dromen dat ik met al die mensen kon samenwerken.”

Hoop je door die samenwerkingen in Vlaanderen toch méér voet aan wal te kunnen zetten?

David: “Je hebt 100% gelijk. Ik hoop dat met die cd te bereiken. Mensen die mij nog niet hebben ontdekt of terughoudend waren om wat ik deed, dat nu hun euro valt en dat ze zeggen dat het okee is. Ze kijken best even onder de loupe en zien waarmee ik bezig ben. Ik hoop dat een publiek die mij niet kent, nu mij wel leert kennen en dat ook de nationale media mijn nieuwe cd omarmen.”

Ben je een moeilijk mens om mee samen te werken?

David: “Ik ben heel perfectionistisch. Ik leg voor mezelf de lat heel hoog, maar ben je daarom een moeilijk mens? Zo’n feedback krijg ik alvast nooit, maar als je het hebt over de lat hoog te leggen op kwalitatief vlak dan ben ik inderdaad een moeilijk mens en ben ik ook moeilijk voor mezelf. Daarom dat ik samenwerk met mensen die de lat even hoog of zelfs nog hoger leggen dan ik, zoals met Gordon, omdat ik echt dat maximum eruit wil halen. Will Tura is al jaar en dag mijn voorbeeld. Hij is ook niet tevreden met de middelmaat. Hij deed altijd het uiterste om productioneel met sterke mensen te werken. Hij nam op in Parijs of Londen, ’t was ook nooit genoeg. Ik denk dat ik daarom een klein beetje ben misvormd” (lacht)’.”

Ooit deed David het voorprogramma van Nick & Simon in Kursaal Oostende. Nu werkten ze mee aan zijn nieuw album. © PADI/Daniël

Wat vind je zelf het beste nummer op jouw nieuwe plaat en waarom?

David: “Zo’n moeilijke vraag. Muziek is emotie. Het ene moment lach je of ben je verdrietig. Dan past een emotionele song beter bij je emotionele toestand, dan een andere song. Ik hoor ze allemaal graag.”

‘Dans In De Regen’ wordt jouw nieuwe zomersingle. Waarover gaat het liedje?

David: “Dat liedje gaat over wat er op je pad voorbij komt. Heb je een tegenslag, trek het je niet aan. Kijk naar mij. Ik neem het op, kijk hoe ik dans in de regen. Het is echt een metafoor van te zeggen trek het je niet aan. Dansen in de regen!”

Hoe belangrijk was het maken en opnemen van dit album en jouw single ‘Morgen Komt De Rest’? Voelde het voor jou aan als een bezigheidstherapie tijdens de pandemie?

David: “We hadden veel honger om in de studio te duiken. Door de maatregelen was het niet altijd even makkelijk om in Nederland mijn vijfde studioalbum op te nemen. Het heeft me in alle geval wel bezig gehouden en was een mooie invulling om die lange periode zonder optredens door te komen. Mijn vorige single ‘Morgen Komt De Rest’ is een lied waarmee mijn gitarist Jurian mee afkwam. Hij is beginnen met schrijven. Ik zag de titel en vond de positiviteit van de titel heel leuk. Toen ik het liedje hoorde, dan was ik op slag verliefd. Wat zo aantrekkelijk in het nummer is dat in de strofen er continu wordt verteld in de derde persoon over de dame in kwestie. Dat is heel nieuw. Ik zing al bijna 17 jaar en ik zong nog geen enkele song die geschreven is in de derde persoon. Ik vond dat een heel aantrekkelijk gegeven. Ik twijfelde dus geen seconde om dit liedje op te nemen.”

Je stelt jouw album voor op zaterdag 7 mei in CC Het Koetshuis in Roosdaal. Wat mogen de mensen verwachten? En waarom opteer je als West-Vlaming niet voor een West-Vlaamse locatie?

David: “Ik wou vooral een zaal zoeken die heel geografisch gelegen is voor iedereen. Ik doe op dat vlak wat water in de wijn. Ik ben de West-Vlamingen niet vergeten, want de fanclub zorgt ervoor dat er ook een bus is die vertrekt vanuit mijn gemeente Zedelgem. Van daaruit maakt hij verschillende stops. Het is het eerste optreden van mijn nieuwe livetour. We komen in juni ook naar de Stadsschouwburg van Brugge. Ik verloochen mijn roots helemaal niet.”

Met ‘Ik Leef Voor Jou’ had je net voor corona een Zomerhit-nominatie en zat je in de tv-uitzending. Is dat opnieuw het doel?

David: “Komt het op mijn pad, dan ben ik blij en heel gelukkig. Is dat niet zo, dan werkten we toch er keihard voor. Maar stiekem hoop je daar toch op.”

Is ‘Licht Aan De Overkant’ te omschrijven als een positief album, waarop we jou in de beste vorm van je leven horen?

David: “Het is een superpositief album. Steun geven aan iemand. Liefde, vriendschap, een luisterend oor zijn. Al de aspecten van het positieve komen aan bod. Ik trok het album zodanig naar mij toe. Ik ben zo geïnspireerd geweest door de mensen met wie ik samenwerkte dat dit album natuurlijk mijn mooiste album is.”

Waar kunnen mensen het nieuwe album ‘Licht Aan De Overkant’ kopen? Het is beschikbaar op cd én vinyl, juist?

David: “Het verschijnt in drie verschillende edities: op cd, op vinyl met een cd erbij, op een limited edition met dé vinyl én een cd én een genummerde poster van 200 stuks erin, drie postkaarten en een lyric erbij of het blad waarop ik mij baseerde die door mij werd uitgeschreven om te zingen in de studio. Dit zijn er ook in 200 exemplaren bij.”

Warner Music, jouw platenfirma steunt jou volledig en kijkt met jou ook naar Nederland, waar dit nieuwe album met de verschillende samenwerking ook goed zou vallen?

David: “Warner Music weet dat ik al langer droom om over de grens te kijken. Aangezien het hoofdkantoor van Warner Benelux in Hilversum zit, wordt het ook aangeboden bij de Nederlandse media en wordt het ook te koop aangeboden in Nederland. Dat is vrij positief. Voor de eerste single ben ik al enkele keren naar Nederland gereden om promo te doen. In feite is corona voor mij een beetje de spelbreker geweest. Daarom sta ik nu 0-1 achter. Ik was genomineerd voor Radio 2 Zomerhit, stond aan de vooravond in Nederland, had de Loftrompet van ‘Beste zanger’ gewonnen, zat in het voorprogramma van Dana Winner, zat in het voorprogramma Nick & Simon, was paradeplaat in Nederland… Door corona en door niets meer uit te brengen, ontstond er een achterstand die ik nu moet inhalen.”

Welke stappen wil David Vandyck de komende maanden verder zetten met dit prachtige album?

David: “Het album wordt ondersteunt met een nieuwe single ‘Dans In De Regen’ die simultaan uitkomt, samen met het album. In het najaar volgt er nog een single. We gaan ook toeren en ik hoop heel veel promo te kunnen doen met het album.” (PADI)

Op vrijdag 6 mei ligt het album ‘Licht Aan De Overkant’ in de winkelrekken. Op zaterdagavond 7 mei stelt David Vandyck zijn nieuwe cd voor in CC Koetshuis in Roosdaal. Op 26 juni staat hij op het podium van de Stadsschouwburg in Brugge. Tickets: 050 44 30 60 – www.ccbrugge.be