Dave Calbo kreeg het bezoek van Vincent Van Quickenborne en Jasper Pillen tijdens zijn singlevoorstelling in Ruddervoorde

Zondagnamiddag trad zanger Dave Calbo uit Oostkamp op in de Evenementenzaal Riderfort in Ruddervoorde in een organisatie van VIEF.

Na zijn optreden met orkest kwamen twee bekende politici langs, die Dave feliciteerden met zijn nieuwe single ‘Kan Men Houden Van Twee Meisjes Tegelijk’ en optreden. De gewezen minister van justitie en nu burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne en parlementair Jasper Pillen uit Brugge kwamen langs om die organisatie te steunen en om ook te luisteren naar wat Dave Calbo te vertellen had. Op zaterdag 3 februari was voorzitter Kristof Van Hoye jarig, zodat hij één dag later een leuk verjaardagsfeestje mocht geven. Op de lijst 8020blauw van de komende gemeenteraadsverkiezingen staat Dave Calbo er eveneens op. De zanger gaat in de plaatselijke politiek, want hij vindt de verbondenheid tussen de inwoners heel belangrijk. (PADI)