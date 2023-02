Dave Calbo brengt eerste single ‘Zing En Dans’ uit en treedt in de voetsporen van Willy Sommers, die in 2014 met dezelfde song ‘Stapelgek’ scoorde

Op zondag 5 maart 2023 stelt David Callebert alias ex-Dave en nu zanger Dave Calbo uit Oostkamp zijn eerste eigen single ‘Zing En Dans’ voor tijdens zijn show ‘Zalige Zondag’ in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Dit nummer is van de Zuid-Afrikaanse zanger Kurt Darren. In 2014 bracht Willy Sommers van dezelfde artiest hetzelfde nummer uit maar weliswaar met een andere titel ‘Stapelgek’ in een productie van Filip Martens. “Ik wist dat niet. Ik werd er maar op attent gemaakt nadat mijn nummer al was opgenomen”, zegt Dave Calbo.

Op zondag 1 maart 2020 zong David Callebert voor de allereerste keer een lied ‘Afscheid Van Een Vriend’ in de Carina in Moerkerke. Drie trouwe bezoekers van zijn eigen muziekshows overleden echter in dezelfde week. Als eerbetoon besloot David zelf een lied te zingen. Toen had hij nooit gedacht dat dit het begin zou worden van een nieuwe hobby, namelijk zelf zingen en als zanger op een podium staan. “Het was met trillende handen, knikkende knieën, maar tijdens het zingen keek ik eens naar m’n vrienden die een beperkt teken gaven dat het goed was. Dat was dus de allereerste keer dat ik een nummer voor een publiek zong. Na dit nummer stonden de aanwezigen allemaal recht. Vanaf dat moment vond ik zingen wel leuk. Het duurde nog wat vooraleer ik echt die stap zette om verder te doen. Ik vroeg mij ook wel eens af: kan ik wel zingen? Vroeger zong ik in kerkkoren en onder de douche, maar niemand hoort dat hé”, glimlacht David. “Ik ben inderdaad een laatbloeier. Ik begon er pas aan toen ik al 45 jaar was maar ervoor had ik nog te weinig zelfvertrouwen. Je bent echter nooit te oud om je dromen waar te maken. Ik ben daar het levende bewijs van.”

Dave Calbo © PADI

Op zondag 20 juni 2021 stond David Callebert onder de naam Dave dan voor de allereerste keer als zanger op het podium tijdens zijn ‘Zalige Zondag’ in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. “De bezoekers schrokken dat ik zelf met liedjes de show begon. Ik zat nog met trillende handen, maar al bij al viel het toch mee. Velen dachten dat ik een eendagsvlieg zou zijn, maar ik treed nu nog altijd op. Ik volg zangles bij Lien in de Vocal Studio in Kortrijk. We zoeken samen naar geschikte liedjes. Ik krijg tips om mijn stem juist te gebruiken, enz. Eén jaar later sprak ik al over een eigen single, maar uiteindelijk duurde het nog wat langer vooraleer ik mijn eerste single uitbreng. Ik kwam bij Paul Bruna uit Middelkerke en Bandit uit Oostrozebeke terecht. In de zomer van 2021 gaf Paul mij de eerste kans om als zanger op te treden tijdens ‘VBRO te Lande’ in De Kippe in Merkem. Paul bleef mij volgen en raad geven. Paul zei dat ik voor een eerste single altijd mocht aankloppen. Via Paul kwam ik in contact met Bandit, die over een heel goede opnamestudio beschikt. We luisterden naar songs en kwamen uit bij de muziek van de Zuid-Afrikaanse zanger Kurt Darren. Paul schreef de tekst ‘Zing En Dans’.

Dave Calbo © PADI

Dit liedje zal David voor de allereerste keer onder zijn nieuwe artiestennaam Dave Calbo zingen tijdens zijn ‘Zalige Zondag’ op zondag 5 maart in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Het is al vele maanden dat David eigen shows brengt in vooral Den Toerist in Meulebeke. “Ik veranderde van artiestennaam, omdat er in Frankrijk een bekende zanger Dave bestaat. Dat zou wel eens voor verwarring of problemen kunnen zorgen wanneer je die naam op sociale media intik. Ik besloot dan maar met een andere artiestennaam uit te pakken. De ‘Cal’ komt van mijn familienaam ‘Callebert’ en we voegden er nog een ‘Bo’ aan toe”, lacht Dave. “En wat mijn eigen shows betreft: ik mag altijd méér dan 100 mensen verwelkomen. Het publiek is gek van de formule eten/zingen/dansen. Ook in de toekomst blijf ik dat doen. Die zondag zijn er eveneensoptredens van Bandit, Paul Bruna en Danny Diëgo. Natuurlijk lanceer ik daar mijn eerste eigen song. Wie langskomt, krijgt mijn eerste fysieke single gratis mee. En wat de toekomst brengt? Ik hoop dat de nieuwe single aanslaat en dat het publiek het nummer in hun hart opneemt. De tekst is gemakkelijk, zit vlug in je hoofd en blijft je bij. Misschien breng ik dit jaar dan nog één single uit én hopelijk ooit een eigen album, maar dat is toekomstmuziek. Ik breng zeker en vast ook eens eigen werk uit, maar dat is voor later. Voor een eerste single is het belangrijk dat de mensen de melodie al vlug herkennen en dus opteerde ik voor een cover.” (PADI)

De single ‘Zing En Dans’ is te downloaden via de grote streamingsplatforms. Dave Calbo organiseert ook nog eigen shows op zondag 5 maart, paasmaandag 10 april met o.a. Michael Lanzo, Gio Vano, Gino Verano, op zondag 30 april met o.a. Danny Fabry… Dave Calbo heeft ook diverse optredens in West-Vlaanderen: ’t Getijde in Middelkerke (18 maart) – Den Toerist in Meulebeke (2 april) – Benefietgala Let Autism Shine in Oostcampus in Oostkamp (15 april) – De Bosgalm in Torhout (15 april) – De Schuure in Meetkerke (16 april) – Domein De Herten Alpaca-Lentefestijn in Oostkamp (23 april) – Flandria in Torhout (28 april). Van 6 tot 13 mei gaat Dave Calbo op fanreis naar Benidorm. Voor alle info en inschrijvingen kan je terecht op 0474 31 53 57 of david.callebert@telenet.be